Positivo incontro sul Cutroni Zodda alla commissione salute all’Ars: stop al Covid Hospital e riapertura del Pronto Soccorso

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi la seduta della sesta commissione salute dell’ARS, che affrontava tra gli altri temi anche quello legato al futuro dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Come riferisce l’assessore comunale alla sanità Nicola Barbera, la commissione ha dato il via libera alla completa riconversione dell’ospedale di Barcellona, che non sarà più Covid Hospital, ed alla riapertura in tempi brevi del pronto soccorso. Tra le indicazioni trasmesse all’assessore regionale Giovanna Volo, che dovrà attuarli attraverso un atto di indirizzo, c’è anche la previsione di incentivi ai medici che decideranno di lavorare presso i presidi della provincia, partendo proprio da quello della città del Longano, e l’assegnazione di cardiologi attraverso il concorso che è in fase di definizione in questi giorni. I tempi quindi non dovrebbero essere lunghi considerato e già nelle prossime settimane potrebbero diventare operative le prime unità, a partire dalla riapertura del pronto soccorso.

“Ci auguriamo – afferma l’assessore alla sanità Nicola Barbera – che l’assessore Volo dia seguito a quanto discusso in commissione e che sia davvero il primo grande passo per salvare il Cutroni Zodda. Un doveroso grazie ai membri del comitato che hanno esposto lucidamente la soluzione e a quanti non hanno potuto partecipare, ma che in questi mesi hanno difeso in ogni sede il nostro Ospedale. Un apprezzamento particolare va all’On. Pino Galluzzo per essere stato particolarmente attivo sulla difesa di questo diritto della nostra città e per aver relazionato sulla questione, fornendo soluzioni possibili e immediatamente attuabili. Ancora c’è tanto da fare, ma non molliamo un centimetro. Un ringraziamento va anche all’on.le Pippo Laccoto presidente della Commissione Salute per quello che ha fatto e quello che continuerà a fare per la definitiva ” riabilitazione” del Cutroni Zodda”.

Alla seduta, presieduta dall’on. Giuseppe Laccoto, erano presenti anche il vice sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Santi Calderone, il sindaco di Rodì Milici, Eugenio Aliberti, quale presidente del distretto socio-sanitario D28, e due rappresentanti del comitato spontaneo l’avv. Rino Nania e il dott. Nunziante Rosania. Al tavolo di confronto hanno partecipato anche il commissionario dell’ASP Messina Bernardo Alagna e il direttore sanitario Domenico Sindoni.