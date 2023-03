Barcellona, fissata per il 16 aprile l’udienza con rito immediato per i due minorenni accusati di violenza sessuale su una coetanea

E’ stata fissata per il prossimo 16 aprile l’udienza con rito immediato, presso il tribunale dei minori di Messina, a carico dei due 15enni di Barcellona Pozzo di Gotto accusati di violenza sessuale e diffusione di materiale pedopornografico nei confronti di una 12enne.

I due ragazzi, difesi dall’avvocato Diego Lanza, secondo l’accusa, dopo aver costretta l’amica della loro stessa comitiva a seguirli in un luogo appartato, nella zona collinare di Barcellona, hanno commesso la violenza sessuale, ripresa con un cellulare, in un video che è stato poi condiviso con altri amici.

Il legale ha presentato ricorso la tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare dei domiciliari due diverse comunità per minori e i giudici messinesi hanno fissato l’udienza per il prossimo 7 marzo. Non è esclusa l’ipotesi che la difesa possa chiedere il giudizio con rito abbreviato.