E’ stata sciolta la prognosi per la bimba di 3 anni di Rodì Milici azzannata da un pitbull a Barcellona

I medici del reparto di neurochirurgia infantile del Policlinico di Messina hanno sciolto la prognosi per la bambina di 3 anni e mezzo di Rodì Milici, azzannata da un pitbull nell’abitazione dei nonni di Barcellona Pozzo di Gotto.

La piccola, dopo sette giorni in cui si è temuto il peggio, non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverata per sottoporsi alle cure necessarie dopo le ferite riportate alla testa ed al viso nell’aggressione del cane di proprietà dello zio, sfuggito al controllo mentre si trovava a casa dei nonni.