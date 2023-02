Grande partecipazione alla sfilata di carri allegorici del Carnevale di Barcellona: oggi pomeriggio appuntamento in biblioteca

Un’immagine scattata dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, di piazza Duomo, davanti alla Basilica di San Sebastiano, conferma la grande partecipazione di gente alla prima sfilata di carri allegorici del Carnevale barcellonese, dopo un blocco di tre anni.

In tantissimi hanno voluto essere presenti ad un evento di massa che da tempo non si vedeva così partecipato. I sei gruppi mascherati hanno animato la zona del centro dalle 16.30 con musica, canti e balli. Erano molti i bambini che hanno scelto i personaggi della serie tv “Mercoledì”, ma non sono mancati i gruppi di ragazzi organizzati con coriandoli e stelle filanti. La sfilata si è conclusa sulla copertura del ponte Longano, davanti al monumento ai caduti, con la musica del dj set affidato a Pippo Basile e Peppe Style. Sul palco era presente l’assessore ai grandi eventi Angelita Pino, che ha coordinato le associazioni ed i volontari per garantire la buona riuscita della serata.

La sfilata sarà replicata domani a Sant’Antonino, mentre oggi dalle 17.30 è in programma nella nostra Biblioteca “Nannino di Giovanni” un momento culturale, con gli interventi dei docenti Mimmarosa Barresi e Marcello Crinò sulla storia del Carnevale, arricchita da una raffinata mostra di abiti a tema a cura de “Il Teatrino”, e allietata dalle tradizionali chiacchiere carnascialesche.