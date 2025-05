Ospedale di Barcellona: il resoconto e le interviste a margine della conferenza del PSI

“Dalla protesta alla proposta” è il motivo portante della conferenza stampa indetta ieri, 13 maggio, dal Partito Socialista Italiano presso l’antisala consiliare del Comune di Barcellona, per discutere il futuro del sistema sanitario siciliano, con particolare riferimento alla situazione territoriale e nello specifico al Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto.

Presenti all’incontro gli esponenti del PSI Cosimo Recupero e Amedeo Gitto, insieme ai due rappresentanti del personale medico, il dott. Paolo Calabrò e il dott. Nunziante Rosania.

La proposta effettiva, esposta dal dott. Calabrò – visti gli elementi che rendono impossibile riqualificare il Pronto Soccorso di Barcellona e la problematicità dell’esternalizzazione del servizio per un’eventuale riapertura – sarebbe quella di sfruttare la struttura di Barcellona come struttura riabilitativa, e non per i casi di emergenza-urgenza.

Altra proposta, inoltre, sarebbe quella di creare un centro diagnostico avanzato e un centro di medio soccorso.

Quindi, utilizzarla come luogo di degenza per malati cronici e sfruttare, invece, il Pronto Soccorso di Milazzo per i casi di emergenza-urgenza, adeguandolo al ruolo che dovrebbe avere e che ha tutt’ora.

Anche il dott. Nunziante Rosania si è pronunciato in favore di una proposta di integrazione tra le strutture di Barcellona e Milazzo, che renda le due realtà complementari tra di loro.

Infatti, per il medico lo sbilanciamento verso la sanità privata e il depauperamento sistematico della medicina non è più tollerabile.

In esclusiva ai nostri microfoni, le interviste ai presenti.

Di seguito, il PSI condivide il documento con le proposte per la sanità delle città di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.