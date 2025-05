Convegno dibattito su “Il progetto del sistema turistico integrato e metropolitano della Confcommercio di Messina”

Ieri mattina nell’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa” si è svolto il convegno dibattito intitolato “Il progetto del sistema turistico integrato e metropolitano della Confcommercio di Messina”.

Al centro dell’incontro, coordinato dalla caporedattrice del nostro giornale Flaviana Gullì, i contenuti e gli obiettivi di uno strumento funzionale allo sviluppo del turismo, al rilancio del commercio e alla rigenerazione urbana dell’intero comprensorio della città metropolitana di Messina.

Gli obiettivi del Convegno

Il principale obiettivo del sistema turistico integrato e metropolitano è quello di far crescere tutte le componenti che servono al sistema, le associazioni, le attività commerciali, i servizi, che devono operare in sinergia per combattere la desertificazione umana e commerciale con l’obiettivo di sviluppare il turismo, cercando di creare rete tra tutte le componenti che costituiscono l’offerta, al fine di contribuire anche al rilancio del commercio e alla rigenerazione urbana del territorio.

Gli interventi

Dopo i saluti di Roberto Molino, assessore comunale alla Programmazione, alle Politiche comunitarie e ai Fondi strutturali, il presidente Provincia Messina Confcommercio Imprese per l’Italia, Carmelo Picciotto ha introdotto il tema del fenomeno della desertificazione umana e commerciale in Italia che sembra ormai inarrestabile.

A illustrare ed analizzare i dati statistici che hanno portato al sistema turistico integrato e metropolitano di Confcommercio Messina è stato l’ing Carmelo Di Bartola, coordinatore del gruppo di lavoro del Laboratorio Nazionale di Rigenerazione Urbana e progettista dell’Osservatorio Metropolitano di Confcommercio -Messina per Il Turismo e il Commercio.

Il dott. Francesco La Fauci, consulente societario ed economista, ha discusso di prospettive di sviluppo del territorio, individuando nella costruzione del Ponte sullo Stretto un buon indotto per il rilancio dell’economia della provincia.

Conclusioni

Il turismo delle aree interne e montane come strumento di contrasto alla desertificazione umana e commerciale è stato al centro della relazione del dott. Gianni Gravante, Presidente della Regione Trentino Alto Adige di Federmoda-Confcommercio, che ha presentato al pubblico l’esempio virtuoso del Trentino.

Sul turismo delle radici, si è invece, soffermato Giuseppe Giunta, presidente della FilicusArte, che ha portato un esempio concreto, raccontando degli inizi, dello sviluppo e del prospettive del gemellaggio culturale della città di Barcellona Pozzo di Gotto con la città argentina di Chivilcoy (in provincia di Buenos Aires).

Infine è intervenuto il prof. Gino Trapani, presidente onorario della Pro Loco “Alessandro Manganaro” di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha avanzato proposte concrete sull’utilizzo del monastero dei Basiliani, recentemente riqualificato.

Le interviste ai protagonisti