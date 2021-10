L’Agricoltura biodinamica al centro di un corso organizzato presso la coop. Salamita di Barcellona P.G.

L’azienda Salamita Soc. Coop. di Barcellona ha ospitato la prima parte del corso base di Agricoltura Biodinamica, organizzato dall’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica sezione Proserpina, in collaborazione con la stessa Cooperativa Salamita.

Come sottolinea Orazio Salamita, attuale presidente della Salamita Società Cooperativa, si tratta di un evento che deve inorgoglire la comunità barcellonese, poiché la pone al centro di quello che in economia viene definito settore primario come l’agricoltura di qualità.

Il corso, l’unico autorizzato nel 2021, è destinato alle aziende siciliane e del meridione d’Italia che intendono convertire la proprie coltivazioni al metodo biologico-dinamico.

All’incontro erano presenti i delegati di oltre 25 aziende, provenienti da quasi tutte le province siciliane insieme ad alcune realtà di Reggio Calabria. “Questo aspetto – afferma Orazio Salamita – testimonia l’affidabilità e la credibilità con la quale la nostra cooperativa dal 1972 si conferma in Italia e soprattutto in Europa come pioniera nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari autoctoni, provenienti esclusivamente da Agricoltura Biologica e Biodinamica”.

L’agricoltore biodinamico

L’Agricoltore Biodinamico è sempre aperto alla conoscenza e all’osservazione, ma soprattutto risulta essere pratico e dinamico. In esso scaturisce una presa di coscienza circa l’attuale situazione in cui versa il nostro pianeta, sempre più impoverito dai concimi chimici ed inquinato da diserbanti e pesticidi, ed alla stessa cerca di porvi rimedio. Come? Attuando dei meccanismi, processi vettoriali naturali, che attraverso le sue buone pratiche agricole, che sono caratterizzate dall’utilizzo oltre e non solo dei “cumuli” inoculati dai preparati biodinamici, e che riescano attraverso l’humus a riattivare a sua volta la vitalità dell’intero eco sistema e nello specifico del suolo nel quale l’agricoltore biodinamico opera. Il risultato sono prodotti alimentari dalle grandi proprietà organolettiche ma soprattutto nutrienti ed ovviamente non dannosi per l’uomo.

“Fare Agricoltura Biodinamica oggi – sottolinea Salamita – non vuol dire non fare la cosa sbagliata, bensì fare la cosa corretta, o meglio apportare un beneficio alla natura e di conseguenza all’uomo”.

La Cooperativa Salamita vuole ringraziare pubblicamente tutti i docenti, legati all’Antroposofia Steineriana, che con grande vigore ed energia si sono avvicendati nella relazione degli argomenti trattati. Il riferimento specifico è ai dottori Francesco D’Agosta, Giovanni Corrao, Francesco Monaco e Salvatore Iapichella. “Il loro continuo impegno – continua Salamita – nella divulgazione e promozione dell’Agricoltura Biodinamica, paragonabile all’amore, riesce a convertire il cuore degli agricoltori, con l’auspicio di un futuro di vita migliore da consegnare alle prossime generazioni. Auspichiamo infine che il consumatore possa, così come l’agricoltore, prendere coscienza e porre la sua attenzione a questa coltura, buona, sana, biodinamica”.

Maggiori informazioni sull’Agricoltura Biodinamica le potrete trovare sulla pagina internet www.salamitabarcellona.it ed ancora all’indirizzo www.biodinamica.org

La seconda ed ultima parte nei giorni 29 – 30 e 31 ottobre 2021, al termine della quale ad ogni partecipante verrà rilasciato attestato valido ai fini della successiva attuazione della corretta pratica agricola.