Stop fake news sulla Covid – 19: da Consulcesi Onlus “Quello che tutti dovrebbero sapere”

Sei pronto per la fase 2? Quanto conosci la pandemia che ti tiene costretto a casa da più di un mese?

Non incorrere in fake news e cercare di prepararsi alla seconda fase è di vitale importanze in questo momento per fronteggiare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Oggi, riprendiamo quanto offerto da Consulcesi Onlus, la più grande realtà medica in Europa, al fianco dei bambini di tutto il mondo sia in termini economici che di risorse umane. Il progetto muove grazie alla generosità e all’ impegno personale dei medici che lo hanno sposato e diffuso dall’Asia all’Africa, senza tralasciare l’Italia laddove, più forte, si avverte il bisogno di aiuto.

“Quello che tutti dovrebbero sapere” è una pillola informativa interessante e alla portata di tutti, che permette di conoscere le linee guida essenziali legate al Coronavirus e di effettuare un test di autovalutazione. E tu, quanto sei preparato?

Fai il test di autovatulazione e scopri “quello che tutti dovrebbero sapere”. Consulcesi onlus ha offerto il servizio ai cittadini, ma ha previsto anche la versione per medici e operatori sanitari.

