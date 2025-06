Milazzo, mare di Ponente limpido: i test confermano la balneabilità

I recenti campionamenti effettuati dalla Capitaneria di Porto nelle acque del mare di Ponente a Milazzo hanno dato esiti rassicuranti: i parametri microbiologici sono perfettamente conformi alla Direttiva 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione.

I controlli sono stati effettuati in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, che nei giorni scorsi avevano notato una colorazione verdastra dell’acqua. I prelievi sono avvenuti in tre zone chiave del litorale:

📍 Lido Horizon

📍 Lido La Fenice

📍 Area del campo sportivo “Salmeri”

Nessun rischio per la salute, nessuna contaminazione: il fenomeno che ha causato il cambiamento del colore dell’acqua è legato alla proliferazione di microalghe non tossiche, favorite dall’innalzamento delle temperature. Lo ha confermato anche il sindaco Pippo Midili, specificando che si tratta di microalghe clorofilliane normalmente presenti in mare, che in determinate condizioni tendono a emergere in superficie, dando origine alla colorazione anomala. Un fenomeno simile è stato osservato anche lungo la costa calabrese, come rilevato da Arpa Calabria.

“Il mare di Milazzo è limpido e cristallino – ha dichiarato il primo cittadino – “e questi dati ci confortano. Il mare rappresenta un punto di forza per il nostro territorio. Vedere il litorale di Ponente già affollato a giugno è un ottimo segnale.”

L’obiettivo ora è chiaro: spingere la stagione turistica fino all’autunno, puntando su luglio, agosto e anche settembre, affinché cittadini, turisti e operatori del settore balneare possano godere delle bellezze e delle opportunità offerte dalla riviera di Ponente.