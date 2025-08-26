Isole minori, emergenza sanità: l’appello di UGL Salute e UGL UTL Messina

L’UGL Salute Messina e UGL UTL Messina lanciano un appello di intervento immediato per la situazione di emergenza del comparto sanità che riguarda le isole minori.

La confederazione sindacale fa riferimento al più recente caso, avvenuto a Lipari, di un operaio che ha atteso 14 ore per un posto letto a Messina a seguito di un infortunio, ma non solo.

“Quello che è accaduto nelle ultime ore a Lipari è l’ennesima dimostrazione delle gravi criticità della sanità nelle isole minori. Un operaio, vittima di un grave infortunio con frattura di tibia e perone, ha dovuto attendere ben 14 ore prima di trovare un posto letto negli ospedali di Messina. Una situazione inaccettabile, che mette a rischio la salute e la vita dei cittadini” – dichiarano il Segretario provinciale UGL Salute Messina, Fabrizio Denaro, e il Segretario provinciale UGL UTL Messina, Tonino Sciotto.

“Siamo di fronte all’ennesimo caso dopo quello, non meno grave, del giornalista a Stromboli, costretto a un trasporto di fortuna per mancanza di mezzi idonei. Già in altre occasioni UGL Salute era intervenuta per rappresentare le gravi criticità nelle Isole Eolie, ed è evidente che il sistema sanitario in quest’area della provincia di Messina è in forte sofferenza e che le strutture attualmente presenti non sono in grado di rispondere alle esigenze di emergenza-urgenza” – proseguono i Segretari.

L’appello

Secondo UGL, la vicenda dimostra in maniera lampante la necessità di una riorganizzazione complessiva:

“Se oggi un paziente deve aspettare ore interminabili per un posto letto, significa che il sistema è al collasso. L’intervento diretto del Presidente della Regione e dell’Assessore della Salute per trovare una soluzione è un segnale chiaro della gravità del problema e della mancanza di una rete sanitaria efficiente e preventiva”.

“Chiediamo con forza – concludono Denaro e Sciotto – che la nuova rete ospedaliera della Sicilia dedichi la giusta attenzione ai presidi delle piccole realtà, delle isole minori e delle aree montane. Non possiamo accettare che i cittadini di Lipari, Stromboli e delle altre isole continuino a essere pazienti di serie B. La sanità deve essere un diritto per tutti, non una lotteria geografica”.