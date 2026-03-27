Segnalazione: radiologia ferma, disagi per i pazienti al “Fogliani” di Milazzo

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, il quale denuncia una situazione di grave disagio all’interno dell’Unità di Ortopedia dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo.
A causa di un guasto tecnico, il reparto di radiologia non sarebbe attivo da diversi giorni. Motivo per cui, il lettore riferisce di essere stato costretto a provvedere privatamente ad effettuare gli esami radiologici utili al figlio.
“Da tre giorni l’unico reparto di radiologia del comprensorio Barcellona-Milazzo non è attivo – segnala – e i pazienti sono costretti a spostarsi tra ospedale e centri privati del territorio per effettuare gli esami necessari”.
Le difficoltà vissute direttamente questa mattina dall’uomo insieme al figlio sono raccontate nel testo che segue:
“Questa mattina mio figlio doveva togliere il gesso al braccio, dopo la fila all’Ospedale e la relativa rimozione siamo dovuti tornare a Barcellona per fare privatamente delle radiografie da riportare prontamente al reparto dell’ospedale di Milazzo.
Il pellegrinaggio è iniziato alle 8 e, dopo aver fatto le radiografie, ci accingiamo a tornare a Milazzo, fare una nuova fila di attesa per avere il responso finale”.
Un episodio, non isolato, che evidenzia le criticità per i cittadini che si ritrovano costretti a richiedere assistenza sanitaria.
“Il comprensorio Barcellona-Milazzo sempre più abbandonato e dimenticato: un motivo in più per non ammalarsi!”, conclude il lettore.