Segnalazione: radiologia ferma, disagi per i pazienti al “Fogliani” di Milazzo

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, il quale denuncia una situazione di grave disagio all’interno dell’Unità di Ortopedia dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo.

A causa di un guasto tecnico, il reparto di radiologia non sarebbe attivo da diversi giorni. Motivo per cui, il lettore riferisce di essere stato costretto a provvedere privatamente ad effettuare gli esami radiologici utili al figlio.

“Da tre giorni l’unico reparto di radiologia del comprensorio Barcellona-Milazzo non è attivo – segnala – e i pazienti sono costretti a spostarsi tra ospedale e centri privati del territorio per effettuare gli esami necessari”.