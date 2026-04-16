Segnalazione: riversamenti di liquami fognari tra Cantoni e Spinesante

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione legata al problema del riversamento di liquami fognari nella zona fra via Eolie e Cantoni.

Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, il fenomeno non rappresenterebbe un episodio isolato. Infatti, si ripeterebbe ciclicamente ogni volta che le piogge diventano più abbondanti.

Nello specifico, l’aumentare delle acque farebbe sì che un tombino, risultando troppo pieno, riversi ininterrottamente liquami di ogni genere direttamente verso il mare.

All’interno della segnalazione si legge, infatti:

“Da più di un mese sgorga ininterrottamente liquame di ogni genere, rendendo il mare una fognatura a cielo aperto con un odore nauseante che rende la “passeggiata di Spinesante” (o quello che ne rimane) un’impresa impossibile”.

Oltre al danno ambientale, i residenti denunciano una situazione di abbandono della zona, definita “una delle più degradate della nostra città”, alla quale auspicano che possa essere restituita dignità.

I cittadini chiedono un intervento immediato per risolvere definitivamente il problema. L’auspicio è che la segnalazione venga presa in carico e che si passi a interventi e soluzioni strutturali, capace di evitare il ripetersi continuo di questa emergenza.

*In evidenza immagine di repertorio.