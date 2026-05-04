Barcellona, crolla la Saia Oreto: incastrato un camion nell’asfalto

Sembra un evento già annunciato, ma purtroppo è accaduto: una porzione della copertura della Saia Oreto è improvvisamente ceduta sotto il peso di un mezzo pesante. Un camion, che transitava regolarmente sulla carreggiata, è rimasto letteralmente incastrato nell’asfalto, con una delle ruote posteriori inghiottita dalla voragine aperta dal crollo.

L’incidente e i soccorsi

Il cedimento è avvenuto in un tratto già sotto osservazione per la tenuta strutturale della copertura del canale. Il conducente del mezzo pesante, fortunatamente illeso non ha potuto far nulla per evitare l’affossamento quando la soletta ha ceduto di schianto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri. Sono attualmente in corso le operazioni di intervento per poter ripristinare la viabilità e spostare il mezzo.

La polemica: “Segnalazioni ignorate per mesi”

L’episodio ha scatenato l’immediata reazione dei residenti che, ancora una volta, ci hanno segnalato l’accaduto. Non si tratta, infatti, di un evento imprevedibile: i cittadini avevano più volte segnalato, attraverso foto sui social e chiamate agli uffici competenti e segnalazioni tramite il nostro giornale online, lo stato di degrado della copertura e le vibrazioni sospette al passaggio dei veicoli.