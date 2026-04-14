Segnalazione: Situazione degenerata in via Gesù e Maria

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione giunta alla nostra redazione.

Le parole dei nostri lettori evidenziano la situazione, ormai degenerata, in via Gesù e Maria, colpita da una perdita d’acqua persistente che sta causando seri problemi al manto stradale. La presenza costante di acqua ha già determinato la formazione di crepe e zone scivolose, rendendo il tratto di strada potenzialmente pericoloso per automobilisti, motociclisti e pedoni. I cittadini, che si sono interessati al disagio comune, hanno già contattato chi di competenza, che ha rassicurato loro che le segnalazioni sono arrivate, eppure i lavori non sono ancora iniziati.

Nonostante ciò, i cittadini ricordano che l’acqua continua a scorrere da mesi e che adesso si è aperta una voragine in mezzo alla strada.