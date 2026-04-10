Segnalazione: tentativo di furto a Spinesante

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione nella quale viene denunciato un presunto tentativo di furto in zona Spinesante a Barcellona Pozzo di Gotto.
I fatti risalirebbero a ieri pomeriggio, quando dei giovani a bordo di due motorini avrebbero tentato di introdursi in un’abitazione. La segnalazione riporta quanto segue:
“Si sono introdotti in casa mia presso la zona di Spinesante due/tre ragazzacci di su per giù 14/15 anni con due motorini. Hanno tentato di rubare!”.
Se confermata, tale situazione potrebbe rappresentare un pericolo per la sicurezza della zona del lungomare di Barcellona Pozzo di Gotto.
“State attenti poichè si aggirano in zona Spinesante-Calderà! – si legge ancora nella segnalazione.
Controllate le case al mare!”
Alla denuncia della nostra lettrice sono seguiti diversi commenti che segnalerebbero situazioni analoghe. L’invito è all’attenzione per coloro i quali risiedono o possiedono un’abitazione in zona Spinesante o Calderà, affinchè tentativi di questo genere possano essere troncati sul nascere.
Inoltre, essenziale nel caso in cui si rilevino movimenti sospetti è contattare immediatamente le Forze dell’Ordine al Numero Unico per le Emergenze 112.
*In evidenza immagine di repertorio.