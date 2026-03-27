Segnalazione: perdita d’acqua in via Generale Angelo Cambria

Segnalata dai nostri lettori una perdita d’acqua in via Generale Angelo Cambria a Barcellona Pozzo di Gotto.

La segnalazione giunta alla nostra redazione, che riceviamo e pubblichiamo, evidenzia come la fuoriuscita d’acqua stia interessando la sede stradale, con possibili disagi per la circolazione in zona.

Al momento non sono note le cause, ma la perdita potrebbe essere riconducibile a un guasto alla rete idrica.

I residenti segnalano in maniera urgente tale disagio, in attesa dell’intervento degli enti competenti.