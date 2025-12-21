Nuova Igea Virtus divide il titolo di campione d’inverno

Sono tre i campioni d’Inverno del girone I e la Nuova Igea Virtus non viene meno alle aspettative, entrando di diritto in tale triade. È tutto merito dell’1-1 di oggi in casa, al “D’Alcontres-Barone”, contro la Vigor Lamezia.

Al termine di una gara combattuta e condizionata a tratti da una leggera pioggia, i giallorossi chiudono il girone d’andata in vetta con 31 punti, seppur condividendo il primato con Savoia e Nissa. Un risultato che lascia sensazioni contrastanti: soddisfazione per il traguardo raggiunto, ma anche un pizzico di rammarico per non aver fatto qualcosa di più.

Mister Sasà Marra schiera l’Igea con il 3-5-2, puntando su De Falco tra i pali e sul trio difensivo Maddaloni–Maltese–Mirashi. A centrocampo agiscono Cess, Joao Pedro, Balsano, Calafiore e Squillace, mentre in attacco spazio alla coppia Cicirello–Samake.

Il primo tempo è giocato su ritmi contenuti, con grande attenzione difensiva da parte della Nuova Igea. La squadra al 41’ trova il vantaggio con un gol di Samake su assist di Cicirello.

La ripresa si apre con un’Igea più aggressiva e propositiva. La Vigor Lamezia, però, resta in partita e al 23’ trova il pareggio con Pussetto, a pochi minuti dall’entrata in campo.

Dopo l’1-1, l’Igea attraversa una fase di black out, perdendo compattezza e lucidità. Nel finale i giallorossi tornano a spingere, dopo diversi cambi, e creano occasioni: Catalano spreca per gli ospiti, Longo tenta il gol, parato da Ianni, mentre Vacca al 42’ manda una palla alta.

La gara resta intensa fino al termine e si chiude con l’espulsione di mister Marra nel finale, a testimonianza della tensione accumulata.

Il pareggio consente alla Nuova Igea Virtus di chiudere il girone d’andata a 31 punti, in testa alla classifica insieme a Savoia e Nissa. Un risultato di grande valore per una squadra partita senza i favori del pronostico.

Nel post-gara mister Salvatore Marra ha analizzato con lucidità il risultato raggiunto:

“Oggi siamo campioni d’inverno insieme a due squadre per le quali è normalità, mentre noi siamo gli intrusi della situazione. Ho sempre detto che la Nuova Igea cercherà di rompere le scatole a tutti e credo che, per il girone d’andata, ci sia riuscita. Siamo contenti per quello che stiamo facendo e questo deve darci carica”.