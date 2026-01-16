Nuova Igea, due risoluzioni: salutano Lomolino e Di Paola

La Nuova Igea Virtus continua a muoversi sul mercato e, nel farlo, comunica nella giornata odierna due risoluzioni consensuali di contratto all’interno della rosa di mister Marra.

A salutare il club sono i due difensori Matteo Vito Lomolino e Francesco Di Paola.

La società giallorossa ha reso note le decisioni attraverso un comunicato ufficiale, ringraziando entrambi i calciatori per il contributo offerto nel corso della loro esperienza in maglia Igea:

“La società ringrazia i calciatori per la professionalità e l’impegno, augurando agli uomini e ai professionisti le migliori fortune per il prossimo futuro”.

Nuove prospettive

Le risoluzioni consensuali, insieme al recente ingaggio, sembrerebbero presagire un più ampio processo di riorganizzazione, con l’obiettivo di rimodellare la rosa di mister Marra in vista della seconda parte della stagione, mantenendo alto il livello e continuando a detenere la posizione di capolista.

Con l’uscita di Lomolino e Di Paola, la Nuova Igea Virtus potrebbe ora valutare nuovi innesti, sia in difesa che in altri reparti. Le prossime settimane di mercato potrebbero dunque risultare decisive per delineare il volto definitivo del gruppo che affronterà i prossimi impegni di campionato.