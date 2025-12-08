Nuova Igea Virtus capolista: i giallorossi superano Savoia

Nuova Igea Virtus di nuovo capolista davanti ad uno stadio in estasi ieri al “D’Alcontres-Barone”, a seguito del match tanto atteso contro il Savoia, che ha visto trionfare i giallorossi.

L’Igea chiude la 15ª giornata con un risultato più che soddisfacente: l’1-0 su goal dell’attaccante Giorgio Cicirello permette di acquisire tre punti essenziali per dominare la classifica e per decretare il +2 dai campani.

Decisivi per l’andamento del match il goal al 72’ di Cicirello su assist di Cess, primo goal in casa per l’attaccante, ma soprattutto la performance di De Falco, con dei salvataggi da manuale che blindano il risultato.

“Questa vittoria nasce con sacrificio” – afferma Cicirello. “Ritengo che nel primo tempo non fossimo entrati benissimo: eravamo contratti, non essendo abituati ad affrontare questa partita da secondi in classifica, ma abbiamo spinto tanto e rischiato. L’abbiamo portata a casa e credo che l’importante sia proprio questo”.