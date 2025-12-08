Nuova Igea Virtus capolista: i giallorossi superano Savoia

Nuova Igea Virtus di nuovo capolista davanti ad uno stadio in estasi ieri al “D’Alcontres-Barone”, a seguito del match tanto atteso contro il Savoia, che ha visto trionfare i giallorossi.
L’Igea chiude la 15ª giornata con un risultato più che soddisfacente: l’1-0 su goal dell’attaccante Giorgio Cicirello permette di acquisire tre punti essenziali per dominare la classifica e per decretare il +2 dai campani.
Decisivi per l’andamento del match il goal al 72’ di Cicirello su assist di Cess, primo goal in casa per l’attaccante, ma soprattutto la performance di De Falco, con dei salvataggi da manuale che blindano il risultato.
“Questa vittoria nasce con sacrificio” – afferma Cicirello. “Ritengo che nel primo tempo non fossimo entrati benissimo: eravamo contratti, non essendo abituati ad affrontare questa partita da secondi in classifica, ma abbiamo spinto tanto e rischiato. L’abbiamo portata a casa e credo che l’importante sia proprio questo”.
Un match, dunque, che ha visto i padroni di casa agguerriti dal primo minuto contro un avversario capace di tenere perfettamente testa.
Nel primo tempo, definito “di studio” dal direttore sportivo Agatino Chiavaro e terminato con uno 0-0, l’andamento è abbastanza equilibrato. Intorno al 20’ arriva però un imprevisto per l’Igea: Mirashi è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Balsano. Al 33’ il Savoia va vicino al vantaggio con Muñoz, che impegna De Falco in una parata decisiva.
È nella ripresa che si cambiano le sorti del gioco: Calafiore sfiora il gol, mentre dall’altra parte Reis spreca una buona opportunità. Decisiva anche l’entrata del nuovo acquisto, il giovane Alessandro Provazza, capace di spezzare la partita con le sue accelerazioni.
La gara si chiude con tensioni nel finale, che portano alle espulsioni di Forte, Maltese e Fiasco.
Implicazioni in classifica e prossimi impegni
Con la vittoria di ieri contro la Savoia, la Nuova Igea Virtus strappa ai campani il titolo di capolista e guadagna 3 punti essenziali, posizionandosi in vetta in classifica con un +2.
Grande attesa per il prossimo match, domenica 14 dicembre, il derby Messina – Nuova Igea Virtus, che si terrà al “Franco-Scoglio” di Messina, a San Filippo, alle ore 14:30.
Tabellino
Nuova Igea Virtus – Savoia 1-0
Marcatori: 72’ Giorgio Cicirello (N)
- Nuova Igea Virtus: De Falco, Squillace, Maddaloni, Maltese, Cicirello, Joao Pedro, Longo, Cess, Mirashi, Calafiore, Maggio.
A disposizione: Testagrossa, Alteo, Torre, Provazza, Cardinale, Lomolino, Balsano, Palme, Di Palma.
Allenatore: Salvatore Marra.
- Savoia 1908: De Lorenzo, Caballero, Cadili, Forte, Schiavi, Di Leva, Umbaca, Carlini, Munoz, Meola, Reis.
A disposizione: Sciammarella, Frasson, Borrelli, Bitonto, Fiasco, Favetta, Guida, Sellaf, Teratone.
Allenatore: Raimondo Catalano.
Arbitro: Sig. Juri Gallorini (Arezzo)
Assistenti: primo assistente Sig. Gerardo Graziano (Vicenza); secondo assistente Sig. Andrea Giulo Adragna (Milano).
Note: Espulsi Forte, Maltese e Fiasco. Ammoniti Cadili, Cicirello, Umbaca e Schiavi.
Stadio: Carlo Stagno D’Alcontres-Barone, Barcellona Pozzo Di Gotto.