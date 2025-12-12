Nuova Igea Virtus: ingaggiato il centrocampista Raffaele Vacca

Novità in casa Nuova Igea Virtus: la rosa di mister Marra si arricchisce con l’ingaggio del calciatore Raffaele Vacca, che si lega al club fino alla stagione 2026/2027.

Centrocampista, classe 1991, Vacca è reduce dall’esperienza con la maglia della Nocerina Calcio 1910 (serie D, girone G) con cui ha collezionato 8 gare, 1 gol e 2 assist.

Con oltre 400 gare in carriera, il calciatore originario di Napoli è uno degli atleti con più presenze in quarta serie. A parte la parentesi in Lega Pro con il Picerno, Raffaele Vacca vanta stagioni di assoluto prestigio con Scafatese, Siracusa, Casertana, Messina, Bitonto, Turris, Vibonese, Gravina, Frattese, Puteolana, Stasia, Budoni, Nola e Mazara (oltre 350 presenze in D con 61 gol).

“Arrivo in questa grande squadra con la voglia e l’esuberanza di un ragazzino – le prime parole in giallorosso di Raffaele Vacca, che vestirà la maglia numero 13 –. Sono pronto a fare la mia parte e rispondere con I fatti alla fiducia della società, del direttore, dello staff tecnico e di una città che sin dalle prime voci sul mio arrivo si è dimostrata passionale ed affettuosa. Da avversario sono venuto molte volte a Barcellona, piazza importante per la categoria. Non vedo l’ora di giocare con questa maglia”.

Un innesto che ha tutta l’intenzione di innalzare il livello della mediana giallorossa con quantità e qualità, vista l’innata capacità di adattarsi a diverse impostazioni tattiche. Classe e grande visione di gioco, Raffaele Vacca arriva a Barcellona Pozzo di Gotto con grande entusiasmo e voglia di mettersi al servizio del progetto della società del Longano.