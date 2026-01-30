Nuova Igea Virtus, Chiavaro: “Siamo granitici, avanti per la nostra strada”

La vittoria di misura per 1-0 conquistata domenica scorsa contro l’Athletic Palermo certifica il momento positivo della Nuova Igea Virtus, che guarda tutti dall’alto in classifica. I giallorossi sono infatti momentaneamente capolista con 41 punti, con due lunghezze di vantaggio su Savoia e Reggina.

A fare il punto sul momento della squadra è il direttore sportivo Agatino Chiavaro, che ha analizzato lavoro, mentalità e sostegno dell’ambiente.

“Stiamo lavorando molto bene, al di là delle condizioni meteo che non ci hanno permesso di allenarci nel nostro campo. Abbiamo fatto di necessità virtù e anche questa settimana stiamo affrontando qualche sacrificio”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno di campionato. Domenica, per la 22ª giornata, la Nuova Igea Virtus sarà impegnata in trasferta contro l’Enna Calcio allo stadio “Generale Gaeta”, in una sfida che si preannuncia tutt’altro che agevole.

“Affronteremo una squadra che fino al 94° stava vincendo in casa, una delle più forti del campionato. Sappiamo che sarà una partita molto difficile e che dovremo prepararci nel modo giusto.

Abbiamo cercato di completare la squadra in tutti i reparti per poter affrontare periodi come questo, dove possono esserci assenze. Ci siamo concentrati sull’aspetto più pratico e tecnico, con una squadra in cui non ci sono titolari, ma ragazzi tutti sullo stesso livello”.

Il primato in classifica sta alimentando entusiasmo e partecipazione: attesi numerosissimi tifosi al seguito della squadra a Enna, pronti a sostenere i giallorossi in una trasferta che promette emozioni.

“La vetta aumenta la voglia di condivisione del progetto – ha sottolineato il DS – sin dall’inizio abbiamo sentito la vicinanza dei nostri tifosi. Più crescono le prestazioni, più avvertiamo la loro carica. Per noi sono il dodicesimo uomo in campo”.

Una giornata chiave anche per gli equilibri al vertice: contemporaneamente, infatti, l’altra grande sfida di giornata sarà lo scontro diretto tra Reggina e Savoia, in programma oggi pomeriggio allo stadio “Granillo”, un match che potrebbe ridisegnare la classifica nelle zone alte.

Infine, il messaggio sulla mentalità del gruppo:

“Stiamo vivendo questo momento in maniera molto rilassata, ci stiamo godendo ciò che stiamo costruendo. Avanti per la nostra strada, siamo abbastanza granitici e possono attaccarsi da tutte le parti, non ci faremo abbattere”.

Una Nuova Igea Virtus solida, consapevole dei propri mezzi e determinata a difendere la vetta con continuità e personalità.

Il link all’intervista sui canali social della società: https://fb.watch/EYfX_ssTD4