“Se domani non torno”: il Liceo Impallomeni per la Giornata contro la violenza

“Se domani non torno” è il cortometraggio, coordinato dal professore Dario Fugazzotto e interamente realizzato da studenti e studentesse dell’Istituto d’Istruzione G.B. Impallomeni di Milazzo, proiettato nell’auditorium della scuola in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre scorso.

Il progetto, totalmente autoprodotto e autofinanziato, rappresenta un esempio significativo di impegno civile, coraggio delle istituzioni e creatività giovanile.

Il corto, diffuso anche su tutte le piattaforme social dell’istituto, è stato girato in numerose location tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, grazie anche alla disponibilità di molte attività e realtà locali che hanno messo a disposizione i propri spazi per le riprese.

Roberto Pedicini: il contributo del doppiatore

Importante anche la partecipazione, anch’essa a titolo gratuito, di Roberto Pedicini, celebre doppiatore italiano e voce ufficiale di Kevin Spacey, che ha scelto di sostenere il progetto con il proprio contributo artistico.

L’entusiasmo della dirigente e della comunità scolastica per una tematica fondamentale

La dirigente scolastica, Francesca Currò, ha sostenuto con decisione e coraggio un progetto di tale portata, riconoscendo alla scuola il ruolo fondamentale di educare alla consapevolezza e al rispetto. In merito all’iniziativa ha tenuto a precisare:

“Sono profondamente fiera dei nostri studenti, che con impegno, sensibilità e grande maturità hanno dato vita a un lavoro di straordinaria qualità. Se domani non torno affronta una tematica fondamentale, e lo fa con una consapevolezza che dimostra quanto la scuola possa essere un luogo in cui nascono cultura, responsabilità e rispetto. Questo progetto è la testimonianza più bella della forza della nostra comunità scolastica, della creatività dei ragazzi e del lavoro condiviso che ogni giorno ci rende orgogliosi del nostro istituto.”

La proiezione del cortometraggio è stata accolta con grande partecipazione dalla comunità scolastica, trasformandosi in un momento collettivo di riflessione, responsabilità e impegno contro ogni forma di violenza di genere. Il corto è fruibile sui profili social della scuola.