Asp Messina: a Barcellona “Mettiamo la terza età in movimento”

Prosegue la campagna di sensibilizzazione e promozione della salute promossa dall’ASP di Messina.
Il prossimo appuntamento è in programma sabato 15 novembre alle ore 15.00, presso l’Auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, nell’ambito del progetto sperimentale “Efficienza Fisica degli Anziani” della U.O.C. di Geriatria e Lungodegenza, porta nelle principali città della Provincia una serie di conferenze dedicate all’invecchiamento attivo, alla corretta alimentazione e agli stili di vita sani.
L’incontro che si terrà a Barcellona P.G., dal titolo “Mettiamo la terza… età in movimento”, sarà un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza del mantenimento dell’efficienza fisica e del benessere psicologico durante la terza età.
Un programma ricco di contenuti e interventi di esperti
Durante la conferenza all’Auditorium San Vito si parlerà di:
-
Benessere e invecchiamento;
-
dieta e longevità;
-
fattori di rischio per cuore, cervello e polmoni;
-
invecchiamento del sistema muscolo-scheletrico, sarcopenia e attività fisica;
-
modelli di attività fisica sostenibile.
Hanno contribuito alla realizzazione del progetto diversi professionisti dell’ASP di Messina, tra cui: Dr. Francesco Caronzolo, Dr.ssa Giuseppina Lombardo, Dr.ssa Tiziana Pipicella, Dr.ssa Marilena Iarrera, Dr.ssa Cristina Imbesi, Dr.ssa Claudia Di Bella, Dr.ssa Caterina Andaloro, Dr.ssa Adele Di Giovanni, Dr.ssa Maria Versace, Dr.ssa Carmen Simone, Dr. Fabio Chirafisi.
L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: prevenire le malattie e mantenere l’efficienza, promuovendo stili di vita sani e attivi.