I titoli di novembre di IWORDERFULL, su Prime Video Channel

Il canale IWONDERFULL su Prime Video Channel arricchisce la propria offerta con quattro nuovi titoli che esplorano l’intimità, la verità e il coraggio in tutte le loro forme. Un viaggio attraverso generi e sensibilità diverse, per un novembre all’insegna di un cinema autentico e potente.

Firmati da alcuni tra i registi più interessanti del panorama contemporaneo, i film in arrivo sono opere premiate nei principali festival internazionali, capaci di coniugare forza narrativa, sguardo autoriale e temi di grande attualità.

L’11 novembre arriva Julie ha un segreto di Leonardo Van Dijl, presentato alla Settimana della Critica di Cannes 2024. La storia segue Julie, giovane promessa del tennis, che cerca di mantenere la calma quando un evento sconvolgente mette a rischio la sua carriera e la serenità del suo mondo. Van Dijl costruisce un racconto intimo e sospeso, dove la tensione si insinua nei silenzi e nelle attese, esplorando con sensibilità la pressione del successo, il peso delle aspettative e la fragilità nascosta dietro ogni vittoria.

Dal 14 novembre arriva Questa sono io, diretto da Michał Englert e Małgorzata Szumowska, una riflessione delicata e potente sull’identità e sull’accettazione. Al centro del film c’è Aniela Wesoły, una giovane donna trans che fa ritorno nel suo villaggio natale per confrontarsi con la madre e con un passato rimasto in sospeso. Con la loro consueta grazia visiva e una profonda empatia per i personaggi, Englert e Szumowska raccontano un viaggio personale e universale, dove la ricerca di sé diventa anche un gesto di riconciliazione e libertà.

Dal 18 novembre sarà disponibile Tutto l’amore che serve, opera prima di Anne-Sophie Bailly, un film dolceamaro che racconta l’incontro tra Clara, assistente sociale segnata da una perdita, e Simon, un adolescente inquieto in cerca di affetto. Nel loro legame fragile e inaspettato si disegna un racconto di rinascita e di fiducia, che parla di cura, empatia e possibilità di ricominciare. Bailly filma con pudore e precisione i sentimenti che nascono negli spazi del quotidiano, costruendo un’opera toccante e luminosa.

Chiude il mese, dal 25 novembre, Another Body di Reuben Hamlyn e Sophie Compton, documentario premiato al SXSW Film Festival che affronta il tema sconvolgente dei deepfake pornografici. Attraverso la storia di una giovane donna vittima di manipolazione digitale, i registi firmano un’inchiesta tanto rigorosa quanto umana, capace di fondere tecnologia e testimonianza personale. Il risultato è un film di grande forza etica ed emotiva, che invita a riflettere sul consenso, la violenza online e la costruzione della propria immagine nell’era digitale.