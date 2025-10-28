Oggi su Prime arriva TRUPPA 13, la nuova dark comedy di Teemu Nikki

Dal 28 ottobre arriva in esclusiva su IWONDERFULL Prime Video Channels Truppa 13 – Come l’Europa ha imparato a prepararsi alla guerra e a vivere felice, la nuova serie firmata dal regista finlandese Teemu Nikki, prodotta da It’s Alive Films, scritta da Nikki con Jani Pösö e distribuita in Italia da I Wonder Pictures.

Sette episodi da 13 a 21 minuti, un cast di giovani talenti – Kasperi Kola, Elo Umukoro, Joel Hirvonen, Meri Luukkanen, Noa Lange, Lauri Karresmaa, Mohamed El-Waber, Rami Karim, Tommi Rahkonen – per una commedia dark e irriverente che esplora la vita in caserma, tra reclute disorientate, addestramenti fuori dal comune e le sfide della convivenza.

SINOSSI

Da perfetti sconosciuti a improbabili amici, 8 giovani reclute scopriranno che il vero addestramento non è imparare a combattere, ma sopravvivere a se stessi, alle regole… e al branco. Dal genio di Teemu Nikki, una dark comedy irriverente che racconta la vita di caserma tra reclute spaesate, addestramenti surreali e convivenze complicate.

CHI È TEEMU NIKKI

Il lancio di Truppa 13 arriva dopo il clamoroso successo di 100 litri di birra, commedia graffiante che ha conquistato pubblico e critica in Italia nel 2025, dopo la presentazione alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, e che è stata ufficialmente scelta come candidato della Finlandia alla corsa agli Oscar® 2026 per il Miglior Film Internazionale.

Un percorso che afferma con decisione Teemu Nikki come una delle figure più singolari e inovative del cinema contemporaneo. Quest’anno il regista ha fatto ritorno nella Capitale in una veste particolare: membro della giuria ufficiale del festival, occasione in cui ha presentato anche una proiezione speciale di Truppa 13, a testimonianza del suo rilievo nel panorama internazionale.

DOVE TROVARLA?

IWONDERFULL è la piattaforma streaming di cinema sconsiderato del distributore indipendente I Wonder Pictures. Un catalogo sorprendente dove i film premiati agli Oscar dialogano con i cult del cinema indipendente e le perle più rare della scena internazionale. Dai trionfi globali come The Substance, Everything Everywhere All at Once e The Whale a opere visionarie come Beau ha paura e Death of a Unicorn, fino ai titoli europei da non perdere come Le occasioni dell’amore, Piggy e Boiling Point. Un viaggio tra autori coraggiosi e storie indimenticabili, disponibile su Prime Video Channels.