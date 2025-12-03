“Peacock – Un uomo (quasi) perfetto” il film candidato agli oscar arriva su IWONDERFULL

Arriva dal 9 dicembre in esclusiva solo su IWONDERFULL Prime Video Channels, il film candidato dall’Austria come “Miglior Film Internazionale” agli Academy Awards® : Peacock – Un uomo (quasi) perfetto, diretto dal regista austriaco Bernhard Wenger.

La commedia è ispirata al fenomeno reale delle agenzie “Rent-A-Friend”. Avete bisogno di un fidanzato colto per impressionare gli amici? Di un figlio perfetto per influenzare l’opinione dei vostri partner commerciali? O semplicemente di un interlocutore per prepararsi a delle conversazioni difficili? Matthias può essere tutto quello di cui avete bisogno.

Matthias è un uomo capace di interpretare qualsiasi ruolo gli venga richiesto — dal “fidanzato perfetto” al “figlio ideale” fino al compagno di dialogo professionale per prepararsi a conversazioni impegnative. Dietro questa abilità nel trasformarsi si nasconde però la sua sfida più grande: essere se stesso.

A partire da queste premesse, il regista sviluppa un racconto tragicomico che subisce l’influsso del cinema scandinavo e della black comedy inglese e, con sensibilità e precisione, affronta il tema della costruzione dell’identità in un mondo in cui l’immagine sembra contare più dell’essenza. A fare da contraltare ad una scrittura dissacrante e dalle sfumature grottesche, l’ottima performance di Albrecht Schuch, che ha dichiarato di essersi ispirato al protagonista di Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher per dare corpo e voce al personaggio di Matthias, dietro cui, a sua volta, si nasconde un dipendente di un’agenzia “Rent-A-Friend” realmente incontrato dal regista in Giappone.