“Postcards from Italy”: la nuova serie targata Prime Video con protagonista Nicole Wallace

Prime Video ha reso noto il cast che affiancherà Nicole Wallace nella nuova serie Original italiana in lingua inglese Postcards from Italy. Tra gli interpreti figurano Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni e Martina Gatti.

La serie, creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, è diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu, già nota per titoli come Quiz Lady, Fosse/Verdon, Only Murders in the Building e The Morning Show. Le riprese si sono svolte in Sicilia e si sono recentemente concluse. Postcards from Italy è una co-produzione Amazon MGM Studios e Gaumont Italia e sarà disponibile prossimamente su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori.

Wallace, protagonista della trilogia Culpables, tra gli Original internazionali di maggior successo del servizio, interpreta Mia, un’ereditiera newyorkese cresciuta nel lusso. Dopo l’ennesima bravata, il nonno la manda a Palermo senza risorse economiche e senza privilegi, costringendola a lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. La serie esplora così il contrasto tra l’Upper West Side e la quotidianità siciliana, ponendo al centro la domanda: riuscirà Mia a cavarsela in un mondo completamente diverso dal suo?