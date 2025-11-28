“Natale Senza Babbo”: il film natalizio disponibile da oggi su Prime Video

Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann come protagonisti, diretta da Stefano Cipani e scritto da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da oggi 28 novembre

Quando Babbo Natale, sopraffatto da una crisi esistenziale, sceglie di concedersi una pausa e sparisce senza preavviso, sua moglie Margaret si trova costretta a prendere in mano la situazione per salvare il giorno più magico dell’anno. Il compito, però, non sarà dei più semplici: la determinata strega Sabrina, meglio nota come la Befana e l’ambiziosa Santa Lucia sono pronte a rubare i riflettori e a trasformarsi nelle vere protagoniste delle Festività.

Il Babbo Natale di Gassmann è sorprendentemente umano, non solo ha infatti moglie e figli, ma attraversa anche un vero e proprio momento di depressione che lo porta alla sua fuga. Il momento di sconforto è anche metafora di come il Natale sia diventato servo del capitalismo e semplicemente una festa del consumismo, il padre del Natale non sente infatti più la sua magia.

Il personaggio di Margaret, invece, porta l’attenzione sulla tematica femminile. La moglie di Babbo Natale è colei che si occupa di tutto all’interno della fabbrica, tuttavia non ha né fama né potere decisionale effettivo. È incaricata anche di occuparsi dei figli e della casa e incarna la figura della donna moderna, che non solo è sovraccaricata di lavoro, ma a cui non viene nemmeno riconosciuto il suo valore effettivo.

La crisi dei coppia dei due, mediata da una psicologa d’eccezione ovvero Angela Finocchiaro, è un altro punto che rende chiara l’umanizzazione del personaggio mitico e anche il desiderio di raccontare una storia contemporanea, in cui i bambini di oggi si possano ritrovare.

La narrazione introduce anche una serie di personaggi che animano il periodo delle festività, ciascuno con peculiarità culturali ben distinte: dalle figure tradizionali di Santa Lucia e della Befana fino a una versione inedita di Che Guevara, interpreto da Diego Abatantuono, da qui rappresentato come un alleato di Babbo Natale nel tentativo di riportargli serenità.

La Befana (Caterina Murino) è un personaggio fuori dalle righe, di bell’aspetto quando non trasformata e accompagnata da un toy boy, il suo obiettivo è quello di prendere possesso del Natale.

Santa Lucia (Valentina Romani) è, invece, come affermato anche dalla stessa in conferenza. stampa, la quota horror del film. La santa che viene inizialmente presentata come spaventosa e in grado di far accadere disastri meteorologici, in realtà, con il suo spiccato accento siciliano vuole solamente andare a fare aperitivo.

La collaborazione tra le due e Mamma Natale restituisce una sorta di momento girl power, in cui affermano che bisogna avere più donne nelle festività perchè “il Natale non è una prerogativa maschile”, che poteva essere reso meglio, ma è al passo con i tempi.

Le ambientazioni sono ben riuscite, soprattutto l’igloo ghiacciato che costituisce la fabbrica, anche se l’uso eccessivo di cgi poteva essere evitato. Nel complesso, Natale Senza Babbo risulta un prodotto gradevole, capace di intrattenere e di inserirsi con naturalezza nel palinsesto delle festività. Alcuni spunti narrativi aggiungono un tocco di originalità alla figura di Babbo Natale, rinnovandone l’immaginario senza tradirne l’essenza. Grazie alle tematiche trattate, anche troppe per certi versi, può essere adatto ad un pubblico variegato, composto sia da bambini che da adulti che vogliono vedere un film senza troppe pretese.

Nel cast di Natale senza Babbo figurano anche Rita Longordo, Paolo Calvano, Francesco Centorame, Simone Susinna, Francesca Alice Antonini, Alberto Astorri e Stefano Ambrogi.

