Nuova Igea Virtus pareggia con Gelbison, mister Marra: “C’è rammarico”

La Nuova Igea Virtus chiude l’11ª giornata di campionato con un pareggio contro la Gelbison in un match tutto sommato equilibrato, ma che non si è caratterizzato per essere particolarmente ricco di colpi di scena.

Ieri, domenica 9 novembre, i giallorossi hanno giocato una partita condizionata da un meteo sfavorevole allo Stadio D’Alcontres-Barone, con un campo quasi impraticabile a causa delle forti piogge mattutine.

A creare non poca agitazione sin dai primi minuti è stato il punto iniziale degli avversari, con un goal tirato in rete da Semeraro al 6’. Ma la squadra di mister Marra non si è persa d’animo: nel secondo tempo, il capitano Claudio Calafiore ha segnato il goal del pareggio al 68’, infiammando l’intera tifoseria, estasiata.

Secondo tempo che ribalta l’andamento della partita: una Gelbison che in prima battuta aveva tentato diversi tiri e mostrato maggiore supremazia territoriale, ora si difende da una Nuova Igea agguerrita e motivata.

Ma non sono mancate le occasioni perse, soprattutto nella seconda parte del match:

“Oggi c’è rammarico perché forse la troppa voglia di vincere davanti al nostro pubblico ci ha portati a questo risultato” – ha commentato Mister Marra in conferenza stampa. “Però i ragazzi hanno dato il massimo, anche nel primo tempo in cui non siamo stati brillanti sotto l’aspetto della lucidità. Noi volevamo arrivare subito in porta, ma il campo non ci permetteva di avere un gioco più fluido ed era diventato tutto una seconda palla”.

L’allenatore ha evidenziato la duttilità mostrata dai suoi nel corso dei novanta minuti. L’entrata nel secondo tempo di Mirashi, Longo e Ferrara, con un atteggiamento propositivo, ha rappresentato una svolta nel gioco.

“Abbiamo cambiato tre moduli in una sola partita: prima il 3-5-2; poi, a fine primo tempo, il 4-3-1-2 e infine il 4-2-3-1. Sfido chiunque ad adattarsi al campo e al cambio di modulo, ma i ragazzi sono stati bravi, soprattutto gli attaccanti – Longo, Ferrara, Joao Pedro e Cess – che ci hanno dato tante soluzioni, non scoprendoci mai né avendo disattenzioni, tranne che nell’occasione finale”.

Il riferimento del tecnico è all’azione nel finale della Gelbison, quando gli ospiti hanno avuto la chance per riportarsi in vantaggio, sfiorando il goal.

Implicazioni in classifica e prossimi impegni

Con il pareggio contro la Gelbison, l’Igea Virtus si mantiene comunque in vetta in classifica, parimerito con il Savoia – prima ad una posizione di svantaggio –, precedendo Sambiase e Nissa F.C. Da attendere ancora per definire la classifica, però, i risultati di Athletic Palermo-Nissa F.C., partita rinviata per l’inagibilità del campo da gioco.

Domenica 16 novembre alle ore 14:30 avrà luogo il prossimo match, che l’Igea disputerà fuori casa contro Castrum Favara, dando modo alla squadra di confermare o ribaltare il primato e decidendo in maniera più netta le sorti della classifica.

Il tabellino

Nuova Igea Virtus – Gelbison 1 – 1

Marcatori: 6′ F. Semeraro (G), 68′ C. Calafiore (N)

Nuova Igea Virtus: C. De Falco, T. Squillace, R. Maddaloni, S. Maltese, G. Cicirello, J. De Souza, B. Samake, S. Cess, E. Balsano, C. Calafiore, S. Maggio.

A disposizione: K. Testagrossa, S. Longo, A. Cardinale, G. Mirashi, M. Lomolino, A. Palme, A. Della Guardia, V. Ferrara, F. Di Paola.

Allenatore: Marra Salvatore.

A disposizione: F. Corriere, F. Gorzelewski, R. Tilli, G. Papaserio, Y. Diabate, A. Pellino, M. Delmiglio, M. Fernández Gonzalez, B. Brusdeilins.

Allenatore: Agovino Massimo.

Arbitro: Niko Pellegrino (Teramo).

Assistenti: primo assistente Filippo Ferretti (Pistoia); secondo assistente Daniele Nesi (Firenze).

Stadio: Carlo Stagno D’Alcontres-Barone, Barcellona Pozzo Di Gotto.