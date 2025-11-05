“Call My Agent – Italia 3”: si torna dietro le quinte dell’industria cinematografica

Reduce dal successo delle prime due stagioni, la serie sky original “Call My Agent – Italia” torna con una nuova stagione dal 14 novembre in escusiva Sky e Now Tv, con numerose guest star, due new entry e un nuovo regista.

SINOSSI

Ora che non c’è più Elvira, gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a spazzare via la concorrenza.

Vittorio, Lea e Gabriele sono determinati e pronti a raccogliere la sfida, ma non si tratta di una battaglia facile, soprattutto ora che la vita privata dei tre spariglia le carte in tavola. Tra amori che nascono, relazioni che finiscono e contrattempi imprevedibili, i nostri tre agenti, insieme ai loro fedeli assistenti, affronteranno una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il futuro della CMA.

UNA STAGIONE PIÙ MATURA

La terza stagione si apre con un importante tributo a Elvira e di conseguenza a Marzia Ubaldi, attrice che ci ha lasciato nel 2023, in una scelta narrativa che trasforma la scomparsa della “madre” di CMA in un input per i toni più maturi e profondi che prenderà la stagione, pur conservando l’autoironia tipica della serie.

Tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, gli appassionati agenti che vedremo in lotta per il ruolo di capo dopo la scomparsa di Elvira. E i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, che avrà un ruolo molto importante nella crescita di Gabriele, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti.

“È come se Simone (il regista) ci avesse chiesto di mettere qualcosa dei nostri personaggi che non avevamo ancora visto” ha rivelato Michele di Mauro in conferenza su come sono cambiati i personaggi nella terza stagione. “Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali che hanno messo nelle condizioni ognuno di noi a non dare per scontato ciò che stavamo facendo” ha continuato Sara Drago “È una stagione in cui ci sono diverse “bombe” che esplodono, soprattutto a livello di conflitti”

LE NEW ENTRY

A movimentare, sia in senso positivo che negativo, la narrazione contribuiscono i nuovi personaggi Nicolas Maupas, nei panni di se stesso, e Gianmarco Saurino, intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti, che ha un ruolo da villain.

“Entrare nella terza stagione in una serie di cui sei fan è una fortuna. Nel mio caso poter interpretare un personaggio che muove il conflito e che ha degli atteggiamenti beceri è stato molto divertente” ha affermato Saurino in conferenza stampa “La cosa bella è che non sei agente o attore, c’è un terzo ruolo da caronte per il pubblico, in cui servi a far entrare le persone nel mondo sconosciuto delle agenzie e nel dietro le quinte” ha continuato Maupas sul suo personaggio.

LA SCRITTURA E LA PRODUZIONE

Prodotta da Sky Studios in collaborazione con Palomar, la terza stagione della serie segna il ritorno alla regia di Simone Spada, già apprezzato per titoli come Hotel Gagarin, Studio Battaglia e Rocco Schiavone. La scrittura è affidata a Federico Baccomo, che firma anche il soggetto di serie e quelli dei singoli episodi, affiancato da Camilla Buizza(ep. 2 e 5) eTommaso Renzoni (ep. 4).

“Sono entrato in punta di piedi e inizialmente non è stato facile. – ha affermato proprio il nuovo regista in conferenza stampa– Estetica e ritmi rimangono quelli di Call My Agent ma poi ognuno porta la sua sensibilità al servizio della serie”, affiancato dallo sceneggiatore che ha chiarito la linea seguita in questa stagione dicendo che “Nelle prime stagioni li avevamo conosciuti sul lavoro, ora iniziamo a conoscerli anche nel loro privato, nel loro intimo e ci affezioniamo, almeno si spera, alle loro vite e vediamo come il lavoro può influire sul privato e viceversa“.

LE GUEST STAR: TRA REALTÀ E FINZIONE

Tra le guest star dei nuovi episodi, nei panni di se stessi, figurano Luca Argentero, che decide di mettere temporaneamente da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia, e Michelle Hunziker insieme ad Aurora Ramazzotti, chiamate a interpretare ancora una volta il loro legame madre-figlia anche sul set. Stefania Sandrelli è invece alla ricerca di una nuova sfida da aggiungere al suo già ricchissimo percorso artistico, mentre il cast di Romanzo Criminale – La serie — Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio — si ritrova per una reunion tanto attesa, destinata a prendere una piega del tutto inaspettata. Miriam Leone, da poco diventata madre, è pronta a tornare al lavoro ma si confronta con un’industria che le propone quasi esclusivamente ruoli di madri. Infine, la coppia Ficarra & Picone si ritrova a fare i conti con una crisi personale e professionale alla vigilia di un traguardo importante: i trent’anni di carriera insieme. E con la partecipazione di Cristina Marino, Simon & the Stars, Matteo Giuggioli, Elia Nuzzolo, Alessandro Borghese, Tananai, Giorgia.

Call My Agent – Italia si riconferma un ponte tra realtà e finzione e riesce a cogliere le sfaccettature del mondo dello spettacolo dall’interno, con la classica ironia che ha già conquistato l’amore del pubblico.