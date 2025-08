Nicolas Maupas: “Un Professore è sempre casa”, intervista esclusiva al Giffoni.

In occasione del Giffoni Film Festival, evento cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno a Giffoni Valle Piana, abbiamo avuto l’occasione di intervistare Nicolas Maupas, attore italo-francese. La sua carriera, dopo il ruolo da protagonista in Mare Fuori, ha spiccato il volo negli ultimi anni tra set internazionali, come quello della serie Il conte di Montecristo, e film sul grande schermo, dove lo abbiamo visto nel ruolo di Leone nell’ultimo film di Luca Lucini L’amore, in teoria. Questo gli ha permesso di essere premiato come uno tra i migliori attori della sua generazione proprio in occasione del festival.

Dopo tre anni, Nicolas è tornato sul blue carpet portando con sé un bagaglio ricco di esperienze che, con la sua consueta gentilezza e disponibilità, ha condiviso con i ragazzi del Giffoni, rispondendo a domande che variano dal mestiere dell’attore ai numerosi progetti che ha in cantiere.

Tra i suoi prossimi progetti, di cui ha parlato nella nostra intervista, spicca il ritorno con il personaggio di Simone nella terza stagione dell’attessissima fiction Rai Un Professore, che andrà in onda dal 20 Novembre su Rai 1 e di cui le riprese si stanno svolgendo in questo periodo a Roma. L’attore ha definito la serie come “casa” e si ritiene molto legato al suo personaggio che, oltre ad essere cresciuto con lui durante gli anni, è arrivato ai cuori degli spettatori con la sua storia e ha fornito una rappresentazione importante nel panorama televisivo italiano. Il pubblico, molto attivo sui social, attende impazientemente le novità che porterà questa nuova stagione, soprattutto per quanto riguarda la storia tra Simone e Manuel, interpretato da Damiano Gavino, che ha acceso la passione dei fan sin dal 2021 e può essere considerata il fulcro della serie. Sulla possibile reazione del pubblico Nicolas si è mantenuto imparziale, dicendo che potrebbero reagire “bene come male“, non facendo altro che, ovviamente, accrescere la curiosità.

Ad Aprile è stato anche sul set della famosa serie Sky Call My Agent, dove interpreterà se stesso, esperienza che ha definito “divertente e strana”, mentre tra i ruoli futuri che vorrebbe interpretare c’è quello del corsaro.

