“Gomorra – Le Origini”, il prequel da stasera in onda su Sky

A seguito del successo internazionale della celebre sagra crime Sky Original, Gomorra – Le Origini si configura come un prequel in sei episodi, prodotto da Sky Studios e Cattleya. La serie debutterà il 9 gennaio in esclusiva su Sky e sarà disponibile in streaming solo su NOW.

Ambientata alle origini di una delle figure centrali dell’universo di Gomorra, la serie racconta l’educazione criminale del giovane Pietro, offrendo una nuova e potente prospettiva sulle radici del suo potere. Un racconto che attraversa un’epoca decisiva, restituendo il clima e le dinamiche che hanno contribuito a modellare il volto della criminalità moderna.

La regia dei primi quattro episodi è affidata a Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto, già protagonista iconico di Gomorra – La Serie. Gli ultimi due episodi sono diretti da Francesco Ghiaccio. La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano ed è distribuita a livello internazionale da Beta Film.

ph: Marco Ghidelli

Nel ruolo del giovane Pietro troviamo Luca Lubrano, che interpreta un ragazzo di strada di Secondigliano, ambizioso e inquieto, deciso a costruirsi un futuro diverso insieme al suo gruppo di amici.

Attorno a lui si muove un universo di personaggi destinati a segnare profondamente il suo percorso: Angelo ’A Sirena (Francesco Pellegrino), carismatico malavitoso al servizio del clan dei Villa; ’O Paisano (Flavio Furno), detenuto che dal carcere inizia a immaginare una camorra nuova, senza padroni né schiavi; una giovanissima Imma (Tullia Venezia), divisa tra il liceo, il conservatorio e il sogno di studiare in America. Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello;

Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Santo, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Completano il quadro figure centrali del sottobosco criminale cittadino, come il re del contrabbando di sigarette Corrado Arena (Biagio Forestieri), e personaggi femminili complessi e destinati a evolversi, tra cui Annalisa Magliocca (Fabiola Balestriere), futura Scianel, qui ritratta come giovane madre segnata dalla violenza domestica, e Anna, sorella di ’O Paisano, interpretata da Veronica D’Elia.

ph: Marco Ghidelli ph: Marco Ghidelli ph: Marco Ghidelli ph: Marco Ghidelli

Il prequel delinea del contesto storico in cui vivono i protagonisti in mariera cruda, è in grado di far entrare lo spettatore nell’anima di Secondigliano e soprattutto nella mentalità che porta i giovani protagonisti a diventare ciò che poi sono in Gomorra – La Serie. Indaga tra le crepe della criminalità, dove si nascondono ragazzi che hanno solo voglia di fuggire dalla loro condizione sociale ed economica ad ogni costo. Non cerca di giustificare le azioni malavitose, ma mostra come sembra che questi ragazzi siano impossibilitati a fuggire da quella mentalità, da quella terra. Ogni fulcro di speranza finisce per diventare una pallottola e uno spargimento di sangue.

Come la serie madre, che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, Gomorra – Le Origini trae ispirazione dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano, pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e quelli di puntata sono firmati da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’Amore.

Gomorra – Le Origini debutterà con i primi due episodi il 9 gennaio su Sky Atlantic. Dal venerdì successivo arriverà su Sky e NOW con un episodio a settimana, fino al 6 febbraio. Grazie a Sky Extra, infine, i clienti Sky da oltre tre anni potranno accedere agli episodi in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.