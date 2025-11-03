Barcellona: il PD organizza “Sanità in Sicilia. Criticità & Prospettive”

“Sanità in Sicilia. Criticità & Prospettive” è il titolo dell’incontro pubblico, promosso dal Partito Democratico, che si terrà mercoledì 6 novembre 2025 alle ore 17:30 presso il Parco Maggiore La Rosa.
Si tratterà di un’importante occasione di confronto aperta a tutti i cittadini per discutere del sistema sanitario regionale.
Gli interventi
All’incontro interverranno:
On. Calogero Leanza, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e vicepresidente della Commissione Sanità;
Dott. Salvatore Piacentino, componente dell’Assemblea Congressuale del PD;
Salvatore Chiofalo, rappresentante della Direzione Provinciale del PD;
On. Valentina Chinnici, deputata ARS e vicesegretaria regionale del PD Sicilia;
Dott. Nunziante Rosania, ex direttore dell’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto;
Avv. Antonella Russo, segretaria regionale PD con delega alla Sanità.
A coordinare i lavori sarà l’Avv. Carmelo Costa, membro dell’Assemblea Congressuale Regionale del Partito Democratico.
I saluti saranno affidati a Gianluca Pantano (Segretario Cittadino), Khadija Tuijri (Vicesegretaria di Circolo) e Armando Hyerace (Segretario Provinciale).