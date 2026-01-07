“Mafia, corruzione e affari”: l’incontro pubblico del PD a Barcellona

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad ospitare un importante momento di confronto pubblico sui temi della legalità e dell’impegno politico. Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 18:00, presso il Parco “Maggiore La Rosa”, si terrà l’iniziativa dal titolo “Mafia, corruzione e affari. Dall’omicidio Alfano ad oggi: quali sfide per la buona politica”, promossa dal Partito Democratico.

L’incontro intende rimettere al centro il ruolo della politica come strumento di trasparenza, legalità e difesa dell’interesse pubblico, partendo dalla memoria dell’omicidio del giornalista Beppe Alfano, fino ad arrivare alle sfide più attuali che attraversano la Sicilia.

“Con questa iniziativa vogliamo lanciare un segnale politico forte e chiaro – afferma Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico di Messina –. In un tempo in cui mafia e affari cambiano pelle ma continuano a condizionare la vita democratica, abbiamo il dovere di costruire spazi pubblici di confronto e di verità. Questa iniziativa nasce per ribadire che il Partito Democratico sta dalla parte della legalità senza ambiguità e intende rafforzare una cultura politica capace di opporsi ai sistemi di potere opachi che hanno fatto troppi danni alla nostra terra”.

All’iniziativa prenderanno parte l’on. Antonello Cracolici, presidente della Commissione parlamentare antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana, insieme ad amministratori, parlamentari e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico. Il dibattito è pensato per parlare al territorio e alle nuove generazioni, rilanciando una visione di buona politica fondata su responsabilità, coerenza e coraggio.

Presente anche Sonia Alfano, già europarlamentare e figlia di Beppe Alfano, simbolo di una memoria che continua a interrogare le coscienze e a richiamare all’impegno civile.

“La nostra città e il comprensorio hanno una storia complessa, segnata da ferite profonde ma anche da esempi di resistenza civile – sottolinea Gianluca Pantano, segretario del PD di Barcellona Pozzo di Gotto –. Parlare qui di mafia, corruzione e affari significa assumersi una responsabilità verso la città e verso la comunità. Vogliamo che questo incontro sia un momento di consapevolezza collettiva e di rilancio di un impegno politico serio, radicato nel territorio e capace di guardare al futuro con gli strumenti della legalità e della giustizia sociale”.

Il Partito Democratico invita cittadine e cittadini a partecipare. La lotta alle mafie e alla corruzione passa anche dalla partecipazione attiva, dalla memoria e da una politica che sappia scegliere con chiarezza da che parte stare.