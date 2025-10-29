“Io Sono Rosa Ricci” il film prequel di Mare Fuori con protagonista Maria Esposito.

“Io Sono Rosa Ricci“, prequel di Mare Fuori e opera seconda di Lyda Patitucci, uscirà domani 30 ottobre al cinema, dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.

SINOSSI

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e dal suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota. Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

DA MARE FUORI A IO SONO ROSA RICCI

L’intento del lungometraggio è sicuramente cavalcare l’onda del successo della fiction Rai Mare Fuori, che dopo lo sbarco su Netflix è riuscita a guadagnare una grande fetta di pubblico, tanto da ottenere vari riconoscimenti.

Uno dei personaggi più discussi, e amati, della serie è appunto quello di Rosa Ricci, sorella di uno dei protagonisti assoluti della prima stagione Ciro Ricci (Giacomo Giorgio), che viene nominato anche nel prequel. Torna, invece, dal cast originale Raiz, che mette in scena un Don Salvatore preoccupato per la figlia, che è disposto a fare di tutto per salvarla. La protagonista, interpretata sempre da Maria Esposito, è considerata violenta e spietata, ma anche coraggiosa, determinata e testarda.

LA GENESI DI ROSA

Il film vuole raccontare la genesi di questa ragazza, che non solo è cresciuta nell’ambiente malavitoso della camorra napoletana, ma ha vissuto un vero e proprio periodo di prigionia durante la sua adolescenza. Tuttavia, la narrazione non esplora l’animo del personaggio, ma si limita a illustrare gli eventi che l’hanno portata ed essere ciò che è oggi nella serie.

Il racconto è ovviamente intrecciato con una storia d’amore vittima-carceriere, in cui Rosa si innamora di Victor, interpretato da Andrea Arcangeli, che è poi costretta ad abbandonare sull’isola della prigionia, insieme alla relazione che poteva certamente dare di più.

LE PAROLE DI MARIA ESPOSITO

Maria Esposito ha dichiarato in conferenza stampa che è legata particolarmente al personaggio, che è cresciuta con lei ed è sempre felice di interpretarla. “Sono dovuta tornare indietro di cinque anni, ho dovuto togliere tante cose al mio personaggio … fare un lavoro non solo a livello attoriale, ma anche a livello personale, pure corporeo, su come mi muovevo” ha detto ai nostri microfoni, riguardo l’interpretazione di Rosa in un contesto temporale diverso dalla serie. Il suo ritorno dopo Mare Fuori 6 è stato confermato dalla stessa alla Festa del Cinema di Roma.