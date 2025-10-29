Barcellona Basket: confermata fiducia al coach Cigarini e al gruppo

Le ultime quattro sconfitte consecutive per il Barcellona Basket sembravano preannunciare brutte notizie per il coach Federico Cigarini, che sin dall’inizio della stagione ha guidato il progetto di rilancio del basket cittadino.

Nonostante il momento difficile, però, la fiducia all’allenatore e al gruppo è stata riconfermata al termine di un confronto aperto del Barcellona Basket tra la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra. La Società ha ritenuto fondamentale proseguire con convinzione, nella consapevolezza che i risultati sportivi si costruiscono con il tempo, il lavoro e la compattezza di tutto l’ambiente.

“Coach Cigarini è un professionista serio, preparato e pienamente in linea con la nostra idea di crescita” – ha affermato il Presidente Antonio Maria Russo –. “La fiducia nei suoi confronti, così come in tutto il gruppo, è totale. L’obiettivo resta quello di consolidare una squadra che sappia rappresentare al meglio la nostra città e i suoi colori.”

Barcellona Basket ha, quindi, deciso di ribadire la propria fiducia al roster, assicurando vicinanza e sostegno a staff e atleti, affinché possano affrontare con serenità e determinazione le prossime sfide.

“Sappiamo che il nostro pubblico è speciale” – continua il massimo dirigente giallorosso –. “La gente di Barcellona vive di sport e di pallacanestro. Questo calore speciale è il motore che ci spinge a dare sempre di più. Al pubblico va il nostro grazie sincero per la presenza, la fiducia e l’affetto che non ci fa mai mancare, nemmeno nei momenti più complicati.”

Un messaggio chiaro di unione e fiducia nel progetto, segnando di fatto una reazione in un momento di difficoltà, che però non deve rischiare di intaccare l’entusiasmo e l’identità del club giallorosso.