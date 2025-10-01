Barcellona Basket: ingaggiato Fabio Massimo Sebastianelli

Una novità in casa Barcellona Basket: ingaggiato un nuovo guardia/ala, Fabio Massimo Sebastianelli, classe 2001. L’atleta andrà a rinforzare il già ricco roster giallorosso per il prosieguo della stagione 2025/26 in serie B interregionale.

Chi è Fabio Massimo Sebastianelli

Alto 195 cm, Sebastianelli arriva dalla Gemini Mestre, formazione militante nel Girone A della Serie B Nazionale, dove ha disputato la prima parte di questa stagione.

Cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra Roma, una delle realtà giovanili più importanti del panorama cestistico italiano, ha esordito tra i senior nella stagione 2018/2019 con la maglia del Teramo Basket. Da lì è iniziato un percorso di crescita continua che lo ha portato a vestire le canotte di Roseto Sharks e Basket Giulianova, per poi tornare nuovamente a Roseto e successivamente approdare alla Pallacanestro Vicenza in Serie B.

Negli ultimi anni ha militato per due stagioni e mezzo al Basket Mestre, diventando un punto di riferimento per la formazione veneta e successivamente ha concluso la scorsa stagione alla Costone Siena.

Giocatore duttile e dotato di ottime qualità atletiche, Sebastianelli porta in dote esperienza e solidità, qualità che saranno preziose per affrontare le sfide che attendono il Barcellona Basket.