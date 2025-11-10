Barcellona Basket: PalaAlberti inagibile per infiltrazioni d’acqua

Il Barcellona Basket ha finalmente ritrovato la vittoria attesa, dopo cinque sconfitte consecutive, superando il Matera in una gara che, però, non si è disputata sul parquet di casa.

A causa di gravi infiltrazioni d’acqua provocate dalle forti piogge del mattino, il PalaAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto è stato dichiarato inagibile, costringendo società e squadra a spostarsi al Palazzetto di San Filippo del Mela.

Il parquet, alcune aree delle tribune e l’anello superiore dell’impianto sono risultati impraticabili, rendendo impossibile lo svolgimento della partita in sicurezza.

Il comunicato del Barcellona Basket

In una nota ufficiale diffusa sui propri canali, ieri la società ha espresso rammarico e preoccupazione per una situazione difficile che – si legge – “si trascina ormai da tempo e purtroppo penalizza non solo la nostra squadra, ma l’intera comunità sportiva barcellonese”.

Come sottolineato nel comunicato, si tratta di una problematica che rende ancor più complesso il rilancio della pallacanestro cittadina, rischiando di vanificare gli enormi sforzi compiuto dal movimento cestistico locale per la ricostruzione del futuro e dell’entusiasmo di un tempo.

“La necessità di trasferire la partita a San Filippo del Mela rappresenta un ulteriore disagio per squadre, staff tecnici, tifosi, sponsor e organizzatori. Sponsor che, lo ricordiamo, hanno investito con fiducia e convinzione in un progetto sportivo e sociale che merita strutture sicure e accoglienti. A loro vanno le nostre scuse”, si legge ancora nel comunicato.

L’appello all’Amministrazione Comunale

La società ha rinnovato l’invito al Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto e all’Assessore allo Sport a visitare il PalaAlberti “per constatare direttamente le criticità e individuare insieme soluzioni concrete per restituire alla città un impianto all’altezza delle sue tradizioni sportive”.

Nonostante tutto, il Barcellona Basket non si arrende: “Saremo a San Filippo del Mela con la determinazione e l’entusiasmo di chi crede ancora in un progetto serio e in un futuro migliore per la pallacanestro barcellonese”.

Infine, la società ha rivolto un ringraziamento al vicesindaco e assessore Nicola Barbera “per la tempestiva collaborazione”, all’Amministrazione Comunale di San Filippo del Mela, alla società Matera, con in testa il dirigente Finazzola, “per la disponibilità” e alla FIP Sicilia, “per l’attenzione e il supporto del presidente Cristina Correnti”.

*Immagine in evidenza di SSD Barcellona Basket.