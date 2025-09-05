Basket: l’intesa tra Barcellona Basket e Orsa Basket Barcellona

Un ulteriore passo decisivo nel percorso di rilancio della pallacanestro barcellonese: la SSD Barcellona Basket e Orsa Basket Barcellona annunciano l’accordo di satellizzazione, valido per due anni, siglato dai presidenti Antonio Maria Russo (Barcellona Basket) e Angela De Pasquale (Orsa Basket Barcellona).

Grazie a questa collaborazione, il lavoro sui giovani assume una forte centralità, mirata a garantire ricambi generazionali e lunga vita alla pallacanestro cittadina. Orsa Basket Barcellona seguirà l’intera attività giovanile, dal Minibasket (età 5-12 anni) fino ai campionati Under 13, Under 14, Eccellenza Under 15 ed Eccellenza Under 17, offrendo – come consolidata prassi – percorsi formativi mirati, saldamente basati su metodi e valori sportivi e umani. L’obiettivo comune dei due sodalizi è quello di formare talenti locali per garantire una costante crescita del movimento cestistico cittadino attraverso sinergie e scambi costanti tra le due anime giallorosse.

Il traguardo prefissato è ambizioso: portare i giovani talenti del comprensorio fino al traguardo dell’ingresso nella formazione senior del Barcellona Basket, creando un ponte tra settore giovanile e prima squadra.

Questo accordo rappresenta un tassello fondamentale nel modello di rilancio pensato già dal giorno successivo all’infausto epilogo della scorsa stagione, confermando l’impegno a investire in giovani e sinergie capaci di valorizzare il basket locale.