Barcellona, Cutroni Zodda: la soddisfazione di Galluzzo per la nuova Risonanza Magnetica Cardiaca

Un nuovo servizio d’eccellenza all’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto: si tratta della Risonanza Magnetica Cardiaca, un esame diagnostico non invasivo che permette di studiare la struttura, la funzione e la perfusione del miocardio, valutando la salute del cuore senza l’uso di radiazioni ionizzanti.

L’Onorevole Pino Galluzzo, esprimendo soddisfazione, afferma tramite un comunicato:

“Desidero ringraziare tutta la direzione strategica dell’Asp per la continua e proficua attenzione rivolta a un ospedale che sembrava destinato al declino e che invece ha invertito la rotta. È sempre stato un mio impegno politico e continuerò a lavorare (per la parte di mia competenza) affinché si possa fare sempre di più e sempre meglio per la sanità del nostro territorio”.

L’esame è eseguito in condizioni basali, per lo studio di patologie cardiache tissutali, strutturali e valvolari, con l’obiettivo, entro la fine dell’anno, di estendere la sua applicazione alla ricerca della cardiopatia ischemica mediante stress farmacologico (tecnica presente solo in pochi centri del Sud Italia).

La nuova metodica ad altissima sensibilità e specificità diagnostica (diagnostica di III° livello) arricchisce, quindi, gli ambulatori dell’Emodinamica di Patti. In un conteso di valida collaborazione con le Divisioni di Radiodiagnostica dei PP.OO di Milazzo e Barcellona P.G., la metodica in oggetto viene concretamente svolta da un team multidisciplinare di Cardiologi e Radiologi presso il Centro di Risonanza Magnetica Nucleare del PO di Barcellona, la cui apparecchiatura è dotata di modulo cardiaco.