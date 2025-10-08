Nuova Igea Virtus pronta per i trentaduesimi di Coppa Italia contro Castrumfavara

Oggi pomeriggio, al “G. Bruccoleri” di Favara, la Nuova Igea Virtus disputerà il match fuori casa contro il Castrumfavara alle ore 15:30. La partita, gara unica dei trentaduesimi di Coppa Italia serie D, sarà occasione essenziale per i giocatori di mister Salvatore Marra per proseguire nella competizione, qualificandosi ai sedicesimi di finale.
Di Mino: “l’unica strada da percorrere è il lavoro quotidiano”
“Andiamo a Favara per vincere, consci dei nostri mezzi perché vogliamo qualificarci al turno successivo”.
Queste le parole pronunciate dall’attaccante Di Mino in conferenza stampa alla vigilia della sfida.
“Siamo primi in classifica, ma restiamo concentrati perché non è previsto abbassare il livello d’attenzione. Al di là dell’entusiasmo, l’unica strada da percorrere è il lavoro quotidiano”.
I convocati della Nuova Igea Virtus
Ecco i convocati di mister Marra per il match contro il Castrumfavara:
- Portieri: Barone (1), Bongiovanni (22);
- Difensori: Maddaloni (4), Maltese (5), Mirashi (24), Lomolino (26), Maggio (45), Nania (50), Della Guardia (63);
- Centrocampisti: Squillace (3), Joao Pedro (8), Cess (15), Bisogno (19), Cardinale (23), Balsano (30), Calafiore (33), Di Paola (74), Pagano (80);
- Attaccanti: Cicirello (7), Di Mino (10), Samake (11), Palme (39), Ferrara (67).
Le designazioni per il match
Per l’occasione, sono stati designati dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA):
- Arbitro: Gabriele Iorfida (Collegno);
- Assistente 1: Domenico Damato (Milano);
- Assistente 2: Andrea Lufi (Lodi).