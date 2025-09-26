Segnalazione: zona Petraro al buio da tre giorni

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione riguardante il quartiere Petraro di Barcellona Pozzo di Gotto, da tre giorni completamente al buio.
I residenti della zona, in particolare di via Luigi Pirandello, denunciano i disagi causati dalla mancanza di illuminazione pubblica, che interessa il quartiere nella sua interezza.
Il problema solleva preoccupazioni, inoltre, per la sicurezza di automobilisti e pedoni. La totale assenza di luce nelle ore serali aumenta infatti il rischio di incidenti e favorisce situazioni di degrado.