Segnalazione: zona Petraro al buio da tre giorni

A cura di - Segnalato, Attualità

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione riguardante il quartiere Petraro di Barcellona Pozzo di Gotto, da tre giorni completamente al buio. 

I residenti della zona, in particolare di via Luigi Pirandello, denunciano i disagi causati dalla mancanza di illuminazione pubblica, che interessa il quartiere nella sua interezza.

Il problema solleva preoccupazioni, inoltre, per la sicurezza di automobilisti e pedoni. La totale assenza di luce nelle ore serali aumenta infatti il rischio di incidenti e favorisce situazioni di degrado.

 

