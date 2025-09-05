A Barcellona il convegno “Suicidio e carcere”

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, si terrà mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 17:00, presso il Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto, il convegno dal titolo “Suicidio e carcere: prevenzione, intervento e reinserimento sociale”.

L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio Violenza e Suicidio, in collaborazione con Campus Crescita e l’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., e rappresenta un momento di riflessione e confronto su un tema delicato e attuale, che intreccia aspetti psicologici, sociali, sanitari e giuridici.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Pinuccio Calabrò, della psicologa Sonja Grasso, presidente di Campus Crescita, del presidente nazionale O.V.S. Stefano Callipo, dell’avvocato Rosa Nastasi, responsabile Area Legale O.V.S. Distretto Sicilia, e dell’avvocato Mara Correnti, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

La moderazione dell’incontro sarà affidata a Valentina Sabino, responsabile Area Psicologica O.V.S. Distretto Sicilia Milazzo. La tavola rotonda sarà invece curata dalla pedagogista Ilaria Chirico.

Tra i relatori figurano:

Giuseppe Verzera , Procuratore Capo di Barcellona P.G.;

, Procuratore Capo di Barcellona P.G.; Irma Conti , avvocato e Garante Nazionale per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale;

, avvocato e Garante Nazionale per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale; Romina Taiani , direttrice dell’Istituto Penitenziario di Barcellona P.G.;

, direttrice dell’Istituto Penitenziario di Barcellona P.G.; Roberto Molino , assessore ai Servizi Sociali del Comune;

, assessore ai Servizi Sociali del Comune; Filippo Santoro , responsabile dell’Ufficio Piano Distrettuale Socio Sanitario 27;

, responsabile dell’Ufficio Piano Distrettuale Socio Sanitario 27; Don Josef Ellul, sacerdote e Custode per la Vita, con la sua testimonianza di speranza oltre il buio.

L’appuntamento si concluderà con un dibattito aperto, pensato per coinvolgere i partecipanti e approfondire le possibili strategie di prevenzione e di reinserimento sociale delle persone che vivono la difficile esperienza della detenzione.