A Barcellona il convegno “Suicidio e carcere”

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, si terrà mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 17:00, presso il Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto, il convegno dal titolo “Suicidio e carcere: prevenzione, intervento e reinserimento sociale”.
L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio Violenza e Suicidio, in collaborazione con Campus Crescita e l’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., e rappresenta un momento di riflessione e confronto su un tema delicato e attuale, che intreccia aspetti psicologici, sociali, sanitari e giuridici.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Pinuccio Calabrò, della psicologa Sonja Grasso, presidente di Campus Crescita, del presidente nazionale O.V.S. Stefano Callipo, dell’avvocato Rosa Nastasi, responsabile Area Legale O.V.S. Distretto Sicilia, e dell’avvocato Mara Correnti, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.
La moderazione dell’incontro sarà affidata a Valentina Sabino, responsabile Area Psicologica O.V.S. Distretto Sicilia Milazzo. La tavola rotonda sarà invece curata dalla pedagogista Ilaria Chirico.
Tra i relatori figurano:
- Giuseppe Verzera, Procuratore Capo di Barcellona P.G.;
- Irma Conti, avvocato e Garante Nazionale per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale;
- Romina Taiani, direttrice dell’Istituto Penitenziario di Barcellona P.G.;
- Roberto Molino, assessore ai Servizi Sociali del Comune;
- Filippo Santoro, responsabile dell’Ufficio Piano Distrettuale Socio Sanitario 27;
- Don Josef Ellul, sacerdote e Custode per la Vita, con la sua testimonianza di speranza oltre il buio.
L’appuntamento si concluderà con un dibattito aperto, pensato per coinvolgere i partecipanti e approfondire le possibili strategie di prevenzione e di reinserimento sociale delle persone che vivono la difficile esperienza della detenzione.