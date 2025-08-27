Barcellona Basket: il bilancio della prima settimana di allenamenti

La prima settimana di preparazione atletica del Barcellona Basket giunge a compimento: la squadra ha sostenuto quotidianamente doppie sedute di allenamento agli ordini dello staff tecnico capitanato da coach Federico Cigarini, e si appresta a continuare in vista della stagione 2025-26.

A tracciare un bilancio di questa prima settimana di allenamenti è Stefan Malkic, incontrato presso i locali dello sponsor Gitto Autonoleggi:

“Primi giorni devo dire molto bene per tutti noi” – esordisce Stefan. “I carichi di lavoro sono pesanti, però siamo tutti smaniosi di lavorare, siamo carichi, non ci arrendiamo e non ci tiriamo indietro. Siamo un gruppo molto giovane, il più è esperto è Lautaro Fraga che è una persona molto disponibile. L’impatto con i nuovi compagni è stato molto positivo, quello con la Città altrettanto. Tutta l’Italia conosce la storia cestista di Barcellona Pozzo di Gotto. La settimana scorsa abbiamo avuto un piccolo assaggio di quello che è il nostro pubblico durante la presentazione ufficiale. Diciamo che per noi è stata ulteriore “benzina” in vista della prima di campionato al PalAlberti contro Mola tra appena un mese. Non vediamo l’ora di ritrovare tutti i nostri tifosi sugli spalti”.