Nuova Igea Virtus, la presentazione in Piazza delle Ancore

“Vorrei ringraziare i tifosi, perché grazie a loro l’impossibile diventa possibile: la vera vittoria è vederli riuniti.

Sono convinto che faremo grandi cose: il futuro è l’Igea Virtus, e non dobbiamo avere mai paura di volare. Cercheremo di riscrivere insieme la storia di Barcellona!”.

Queste le dichiarazioni cariche di entusiasmo del presidente onorario della Nuova Igea Virtus, Immacolato Bonina, in conclusione della presentazione della squadra al pubblico, avvenuta lunedì 18 agosto in Piazza delle Ancore a Calderà, tra il calore dei tifosi e della cittadinanza barcellonese.

L’evento, presentato da Mario Garofalo e con l’intervento di Giuseppe Santamaria degli Atmosfera Blu, ha rappresentato un decisivo momento per la squadra, per saldare quel legame fatto di goal e gioco di squadra per la nuova stagione 2025-26. Essenziale, a questo proposito, è stata la presenza di un gruppo nutrito di tifosi, che ha accompagnato la serata con cori e applausi, mostrando un forte supporto.

Sono stati presentati per la Nuova Igea Virtus:

Portieri : Belmonte-Di Falco-La Rosa-Bongiovanni;

: Belmonte-Di Falco-La Rosa-Bongiovanni; Difensori : Nania-Mirashi-Di Paola-Lomolino-Maggio-Maltese-Della Guardia (capitano);

: Nania-Mirashi-Di Paola-Lomolino-Maggio-Maltese-Della Guardia (capitano); Centrocampisti : Squillace-Joao Pedro-Atteo-Bisogno-Rosciglione-Cess-Cardinale-Balsano-Calafiore (vice capitano);

: Squillace-Joao Pedro-Atteo-Bisogno-Rosciglione-Cess-Cardinale-Balsano-Calafiore (vice capitano); Attaccanti : Palme-Pagano-Di Mino-Cicirello-Samake-Ferrara;

: Palme-Pagano-Di Mino-Cicirello-Samake-Ferrara; Allenatore : Salvatore Marra;

: Salvatore Marra; Vice Allenatore : Luca Improta;

: Luca Improta; Allenatore Portieri : Vincenzo Pirelli;

: Vincenzo Pirelli; Atletico : Omar Baeli;

: Omar Baeli; Direttore sportivo : Agatino Chiavaro;

: Agatino Chiavaro; Segretario: Rosario Sorrenti.

Inoltre sono stati presentati tutti gli altri componenti dello staff, i soci e i rappresentanti degli sponsor principali, oltre al settore giovanile della Nuova Igea Virtus.

In apertura gli Atmosfera Blu, insieme con l’Igea Virtus, hanno desiderato omaggiare il nostro compianto direttore Giuseppe Puliafito, sempre presente sin dall’inizio in questo genere di manifestazioni, con il suo amore per lo sport e per la città di Barcellona.

La serata si è conclusa con un concerto degli Atmosfera Blu che hanno entusiasmato il pubblico con le loro canzoni.