Nuova Igea Virtus, arrivano Serge Cess e Vincenzo Ferrara

S.S.D. Nuova Igea Virtus comunica l’accordo con il calciatore ivoriano Serge Cess, classe 1997 e con l’attaccante Vincenzo Ferrara, classe 2003, reduce dalla stagione in quarta serie con la maglia del Chieri.

Serge Cess

Centrocampista versatile e in grado di ricoprire tutti i ruoli della mediana, il calciatore ha giocato in ordine con Legnano, Sudtirol, Treviso, Sancataldese, Ragusa e Puteolana. All’attivo oltre 150 presenze in quarta serie, a cui ha aggiunto decine di assist e 15 reti.

Serge Cess rappresenterà una pedina importante nello scacchiere dell’allenatore Salvatore Marra, che lo scorso anno ha potuto contare sulle prestazioni del calciatore durante l’esperienza di Pozzuoli. L’ivoriano garantirà fisicità, duttilità e sostanza in mezzo al campo, ricoprendo sia il ruolo di “quinto” che di mezzala.

«Sono felicissimo di vestire la casacca della Nuova Igea Virtus – afferma Serge Cess -. Farò parte di un gruppo che già da settimane lavora insieme; dunque, mi impegnerò sin da subito per farmi trovare pronto e dare una mano alla squadra e al mister»

Contestualmente all’arrivo di Serge Cess, la Nuova Igea Virtus rende nota la rescissione consensuale con il calciatore Michele Cannatella.

Vincenzo Ferrara

Originario di Napoli, il calciatore è cresciuto nel settore giovanile dell’U.S. Sassuolo Calcio. In maglia neroverde, oltre alla partecipazione nei tornei nazionali ed internazionali (trionfo al Torneo di Viareggio), Vincenzo Ferrara è riuscito a ritagliarsi spazi importanti vincendo persino le classifiche individuali per reti ed assist. È stato il capocannoniere del girone unico U18, arricchendo il suo curriculum anche con le 16 segnature in Primavera 2.

Il salto nei professionisti arriva con la maglia della Virtus Entella, dove esordisce in Lega Pro nella stagione 2022/2023. Successivamente le esperienze in serie D con le maglie di Vastogirardi, Vogherese e Chieri.

Attaccante veloce e tecnico, Ferrara può essere impiegato come seconda punta o come ala offensiva. Un calciatore in grado di saltare l’uomo e di assistere al meglio i compagni di reparto.