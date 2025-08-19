Barcellona Basket, Cessel capitano. Domani la presentazione della squadra

Avrà luogo domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 19.45, nella cornice del Riva Cafè di Calderà, la presentazione ufficiale di squadra, staff tecnico e professionalità del Barcellona Basket per la stagione 2025-2026.

Si tratterà del primo incontro ufficiale del nuovo roaster al completo con la tifoseria, già in fermento per il ritorno in serie B Interregionale. Rappresenterà, inoltre, l’occasione per incontrare da vicino tutti i protagonisti che, nei rispettivi ruoli, difenderanno i colori giallorossi con passione e orgoglio.

In particolare, è di quest’oggi la notizia dell’affidamento dei ruoli di capitano e vice da parte del coach Federico Cigarini: il ruolo di capitano spetterà a Giovanni Cessel, invece vice capitano sarà Lautaro Fraga.

La serata di domani sarà aperta da un momento speciale di musica e sport: il duo composto da Giovanni Perdichizzi e Giusita Di Pietro eseguirà il brano scelto dall’area comunicazione come colonna sonora della nuova stagione, come auspicio e inno di rinascita della pallacanestro barcellonese.

Nel corso dell’evento, sarà inoltre possibile acquistare il proprio abbonamento, rivolgendosi direttamente al direttore generale Andrea Sottile.

Subito dopo l’evento, la squadra si sposterà presso il locale “La Piazzetta” di Domenico Presti, dove sarà ospite per la cena.