Nto Menzu A Na Strada: il bilancio fra arte, musica e comunità

Arte pubblica, musica, cultura popolare e rigenerazione territoriale dal 25 al 27 luglio 2025 hanno animato il borgo collinare di Cannistrà, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto. È ritornato per il terzo volume il Festival “Nto Menzu A Na Strada”, organizzato dall’Associazione Culturale Cannistrà, con la direzione artistica di Andrea Sposari e la residenza artistica curata da Alessio Barchitta e Collettivo Flock.

Un evento a ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha visto la presenza del Sindaco Avv. Pinuccio Calabrò e dell’Assessora alla Cultura Avv. Angelita Pino, il cui supporto si è rivelato fondamentale per la piena riuscita della manifestazione.

L’evento si è riconfermato come straordinaria esperienza collettiva capace di trasformare luoghi marginali in centri propulsivi di creatività, partecipazione e bellezza condivisa.

Un borgo che si racconta attraverso l’arte

Tra le esperienze più significative del festival, la residenza artistica “Centrotavola” ha portato nel cuore del borgo quattro giovani artisti – Martina Cioffi, Francesco Pacelli, Marco Emmanuele, Martina Biolo – che per due settimane hanno vissuto e lavorato a Cannistrà, trasformando la Fontana del Sacrestano in un laboratorio condiviso.

Qui, attraverso l’uso di materiali naturali come l’argilla locale, sono nate opere collettive ispirate alla memoria contadina, alla materia, alla sostenibilità e alla relazione con la comunità ospitante.

Anche il museo a cielo aperto di Cannistrà continua a crescere: quest’anno nuovi interventi urbani sono stati realizzati da artisti di rilievo nazionale e internazionale come Loste, John Blond, Carlo Alberto Giardina, Vincenzo Suscetta, No One On Walls, Piede che Fuma.

Ogni opera ha lasciato un segno visibile e simbolico nel borgo, dialogando con i suoi muri, la sua storia e le sue persone.

Un saluto affettuoso dell’Associazione è stato rivolto all’artista Ligama, da sempre parte integrante della famiglia del festival, ma assente in questa edizione per motivi personali.

Musica, emozione, resilienza

Cuore pulsante del festival è stata la musica, frutto della collaborazione con Mish Mash Festival ed Espressivamente, Radica Festival e Prima o poi music.

Nonostante le avverse condizioni meteo, la voglia di condivisione e la forza della musica hanno acceso ogni angolo del borgo. Ad animare il Festival, fra i vari artisti, Chris Obehi con il suo quartetto, che ha incantato il pubblico al Parco dei Beatles la sera del 27 luglio, con un concerto coinvolgente, ricco di ritmo, messaggi e contaminazioni sonore.

I Sudcantica, con il supporto di Espressivamente, hanno aperto la serata del 26 luglio sotto la pioggia, in acustico, sotto una tettoia al Parco: un momento magico e autentico, che ha unito artisti e pubblico in un’unica emozione.

Il duo emergente Belobeat (Milo Isgrò & Audiomaio) ha portato sonorità fresche e ibride nel Parco dei Beatles, facendo ballare il pubblico con un DJ set vibrante e carico di groove.

Non sono mancati gli echi elettronici e poetici di Kyma, che ha portato le sue suggestioni sonore all’interno di un contesto rurale trasformato in palcoscenico contemporaneo.

Accanto alla musica e alla street art, il festival ha ospitato anche una mostra di pittura a cura di Radica Festival, una diretta radiofonica a cura di Radio Studio 5, un mercatino di abiti vintage curato da Prima o Poi Vintage. Si è potuto, inoltre, avvalere della partecipazione attiva dell’associazione Espressivamente e del supporto creativo di Urban Street Art Sicily.

Un insieme armonico di esperienze e linguaggi che ha coinvolto tutte le età, restituendo un’immagine di Cannistrà come luogo vivo, generoso e creativo.

L’Associazione ha espresso la propria gratitudine a tutti coloro i quali hanno preso parte alla buona riuscita dell’evento.