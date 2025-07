Barcellona Basket, ingaggiato il centro Daniele Okereke

Nuovo ingaggio per il Barcellona Basket, che conferma che il centro Daniele Okereke, classe 2002, 196 cm di altezza, farà parte della squadra a partire da questa stagione cestistica.

Giocatore di grande atletismo, Daniele fa della grinta e delle sue qualità fisiche il suo punto di forza.

Cresciuto nel Club Basket Frascati, debutta in C Gold nella stagione 2017/2018. Poi il trasferimento alla Virtus Valmontone, tra Giovanili e C Gold (8.5 punti e 7 rimbalzi di media).

La stagione 2022/2023 segna il debutto in B Nazionale con l’Orlandina Basket, a cui seguono le esperienze a Castelfiorentino (B Interregionale) e alla Supernova Fiumicino (C Unica).

Okereke arriva a Barcellona Pozzo di Gotto con tanta voglia di far bene e mettersi in luce. E, guardandolo negli occhi, si capisce che il suo “Non vedo l’ora di cominciare” non è solo di circostanza.