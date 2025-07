Barcellona Basket, ingaggiato l’atleta Stefan Malkic

Un nuovo acquisto per il Barcellona Basket, che annuncia l’ingaggio dell’atleta Stefan Malkic, ala-pivot di origine bosniaca, alto 200 cm.

Dalla nota della società si legge: “Nato il 23 luglio 2000, Stefan è un atleta strutturato fisicamente che mette tanta quantità e qualità sotto canestro.

Inizia il suo percorso italiano con la Virtus Feletto, partecipando al campionato di Under 18 Eccellenza Nazionale e a quello di C Silver. Successivamente arriva a Pescara, dove debutta anche tra i senior.

Nella Stagione 2018/2019 arriva alla Virtus Catanzaro. Passa l’anno successivo alla Sangiorgese Legnano. Quindi approda alla Bim Buy Rende, in C Gold, dove si mette in luce con 14 punti di media. Arriva quindi l’esperienza alla Cestistica Torrenovese prima di tornare in Calabria, intervallando l’esperienza con una parentesi a Castelfiorentino. Aveva iniziato lo scorso campionato con l’Academy Basket Potenza per poi firmare ad Angri”.